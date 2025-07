Récord de DJs españoles en Tomorrowland: «Nos vemos en el festival donde los sueños se hacen música»

Más de 2.000 planchas de madera contrachapada, 2.500 bloques de espuma de poliuretano aislante, 2.000 elementos decorativos, 65 fuentes de agua, dos cascadas, 2.600 metros cúbicos de poliestireno… Todo eso, que paradójicamente estaba construido para recrear un mundo fantástico de hielo, ... es lo que ardió con el fuego que dejó en los huesos el escenario de 45 metros de alto y 160 de ancho en el que la española Beatriz Martínez, conocida como B Jones, iba a actuar este sábado a las cinco y media de la tarde. «Ahora mismo estoy en shock», reconocía a este periódico horas después de conocerse la noticia del incendio en Tomorrowland.

Esta DJ jienense residente en Ibiza, punta de lanza de la electrónica nacional desde hace años, ha actuado varias veces en el festival belga (si todo va bien la del sábado será la cuarta, todas ellas en el escenario principal) y, por tanto, sabe de lo que habla cuando dice que «los organizadores lo van a salvar, porque son muy grandes, un equipo increíble».

Este pasado invierno, ella fue una de las estrellas de la edición invernal del gigante belga, que se celebra en la estación de esquí de Alpe d'Huez. En esta ocasión, ofrecerá tres shows a lo largo de los dos fines de semana de macroevento: Mainstage (19 de julio), el evento especial Invited Brussels (24) y Library Stage (25); y uno de los puntos álgidos de su actuación principal será la presentación de 'Left to Right' (precisamente editado con el sello Tomorrowland Music), un enérgico tema de baile que ha producido conjuntamente con el artista brasileño Alok, una superestrella global del dance y cuarto mejor DJ del mundo según el Top100 de la revista británica 'DJ Mag', que también está en el cartel de este año.

Al cierre de esta edición, B Jones aún no tenía información de dónde, cómo y cuándo actuaría el sábado, pero vuela hacia Bélgica confiada en que «esta edición será la mejor de la historia por la pasión que ha despertado en los asistentes» este gravísimo contratiempo de última hora.

El de B Jones no es el único nombre español del cartel de este año. De hecho, nunca habíamos tenido tantos artistas allí: durante las seis jornadas de fiesta también pincharán (en otros de los 18 escenarios no afectados por el fuego) Wade, Abel the Kid, Indira Paganotto, Wade, Brian Cross, IMHAPPY, Shake Coconut, James de Torres, Fonsi Nieto, Sparrow & Barbossa, Valentin Huedo, Oriol Calvo, Unicorn On K, Slatin, Cence Brothers y Suttlek.

A pesar de la incertidumbre que ha generado el incendio, muchos de ellos aún se están pellizcando ante lo que van a vivir los próximos días. «Hay momentos en la vida que marcan un antes y un después… Hoy puedo gritar con el corazón lleno de felicidad que voy a Tomorrowland 2025. Todo esto es posible gracias a esas personas que han creído en mí y que han bailado conmigo en cada sesión. Nos vemos en el festival donde los sueños se hacen música», ha escrito en sus redes sociales Abel The Kid. Con la misma euforia, los aragoneses Cence Brothers han declarado: «¡Es una auténtica locura, aún no nos lo creemos! Esto es algo con lo que llevábamos soñando desde chavales y, por fin, se ha hecho realidad. ¡Esto es solo el principio! ¡Nos vemos en Tomorrowland!».

Y es que no es para menos. Todos ellos se consagrarán en la escena mundial en un evento que reúne a medio millón de personas, compartiendo cartel con un elenco de 600 DJs de primera línea que incluye figurones como David Guetta, Lost Frequencies, Swedish House Mafia, Charlotte De Witte, Steve Aoki, Martin Garrix o Armin van Buuren.

Esta alineación de supernovas de la electrónica no es casual. Después de celebrar su vigésimo aniversario el año pasado, Tomorrowland tenía que tirar la casa por la ventana para abrir una «nueva etapa» estrenando nueva temática con la construcción de Orbyz, «un gélido universo mágico que revelará una comunidad oculta que ha existido bajo una gigantesca capa de hielo durante muchos años». Habrá que esperar al menos a 2026 para asistir a ese momento. Mientras tanto, medio millón de personas disfrutarán de una edición menos espectacular, pero que para bien o para mal, será inolvidable por lo excepcional de las circunstancias.