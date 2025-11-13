Suscríbete a
ABC Cultural

Raphael vive su gran noche homenajeado por los Latin Grammys

Aconsejó a los artistas a abrazar «más el romanticismo y un poquito menos el ritmo», en busca de éxitos menos efímeros

María Dueñas: «Más allá de gustos personales, la realidad es que Rosalía es una gran artista que merece respeto y admiración»

El cantante español Raphael, galardonado con el premio Personaje del Año de los 26º Grammy Latinos, asiste a la ceremonia de entrega de premios en el Mandalay Bay de Las Vegas, Nevada (Estados Unidos)
El cantante español Raphael, galardonado con el premio Personaje del Año de los 26º Grammy Latinos, asiste a la ceremonia de entrega de premios en el Mandalay Bay de Las Vegas, Nevada (Estados Unidos) efe

AFP

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La leyenda de la música hispana Raphael celebró sus más de seis décadas de carrera homenajeado con un emotivo tributo de la Academia Latina de la Grabación, que este miércoles lo declaró la Persona del Año.

Figuras como Enrique Bunbury, Marco Antonio Solís, ... Fito Páez o Susana Baca aterrizaron en la Ciudad del Pecado para cantarle al Ruiseñor de Linares, así como las voces emergentes Elena Rose e Iván Cornejo, entre otros, en una muestra de cómo el español influenció generaciones y ritmos.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app