Quique González: «La música no moviliza como lo hacía en los 60»

El músico y compositor acaba de publicar '1973', su duodécimo disco de estudio y uno de los álbumes nacionales del año, que presentará en directo

Quique González
Quique González Miguel de las Heras

Andrés Castaño

MADRID

Es uno de los mejores compositores patrios. Se lo ha ganado a pulso desde aquel lejano 'Salitre 48' (Universal Music, 2001. Quedamos en Malasaña, y charlamos largo y tendido. Confiesa que le gusta tocar en teatros: «Hay menos ruido y el público está más ... atento». Se considera un músico de club, porque viene de allí. «Si queremos cuidar a la cantera que está empezando y que quiere abrirse camino, deberíamos estar obligados a cuidar, mantener y proteger las salas, porque ahí es donde empieza todo», afirma convencido. Asegura que vivimos una época de exceso de información, que le abruma y le frustra por la imposibilidad de asimilarla y que todo sucede demasiado rápido.

