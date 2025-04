Quevedo anuncia por sorpresa un concierto gratuito con Saiko este jueves en Madrid

Quevedo lo ha vuelto a hacer. Después del concierto sorpresa que ofreció en Las Palmas el pasado julio, el artista canario hará lo mismo en Madrid. Cantará este jueves a las 21.00 junto a Saiko en la sala Riviera de Madrid y el acceso será gratuito.

«Mañana show sorpresa, único, irrepetible, inigualable, majestuoso, a las nueve de la noche en la sala Riviera en Madrid», ha anunciado en un directo en Instagram junto al cantante granadino.

Las entradas, a coste cero, han podido adquirirse en la página See Tickets, si bien se han agotado en apenas unos minutos. «Esto no se va a volver a repetir nunca y es algo que la gente no lo va olvidar», ha prometido el cantante.

Ambos artistas actuarán juntos como parte de la promoción de 'Buenas', la nueva canción que han hecho juntos y que verá la luz próximamente.