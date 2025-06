Los Premios de la Academia de España celebran lo femenino

¿La gala cañón? ¿El efecto Alcalá Norte contagia? No. Las ceremonias son un género que se crea, se celebra y se autodestruye. Nunca son parangón de diversión, pero se intenta. Lo importante es celebrar. Arranca la gala con los madrileños Alcalá Norte, banda revelación de 2024, acompañados de Noni Lori Meyers interpretando 'La vida cañón'. Quizás la mejor canción del año, pero no, Amaia les gana por un pensamiento. Presentan María Pelae y Rodrigo Cuevas aportando color a los géneros que pueblan nuestra península ibérica. Intentan captar la temperatura de los invitados, pero aparecen algo impostados, falta gracia y naturalidad. Planea también un pequeño pulso entre multinacionales y la escena alternativa que ganan las majors.

En la sala de prensa los artistas se lanzan. Amaia reconoce estar flipando. «Es el pensamiento del flipe». Y desvela que la referencia de su actuación de La Revuelta fue el belga Stromae con su actuación en un telediario. «Lo llevamos hacia eso ¿De aquí a un Tiny Desk? Me encantaría», asegura.

Rozalén que rompió a llorar en la gala, se sincera. «Tengo la sensación de que canso a la gente. Puede ser que me hayan sobrepasado demasiadas cosas. El año que viene necesito componer desde la calma. Creo que ahora se valora más lo novedoso o el petardazo. Y siento que cómo que lo mío ya pasó», reconoce. Los madrileños Alcalá Norte, Mejor Nuevo Artista, señalan a los pequeños festivales como el CetIN de Cetina, el Centolo Weekender, otro festival de Foz. «Nos flipan los polideportivos. Volveremos a esos festivales maravillosos», reconocen.

En resumen, de los 43 premios, Amaia gana mejor canción del año, canción pop, compositora y arreglo; Nathy Peluso, mejor álbum urbano, fusión interpretación urbana, canción de rap y canción urbana; Rozalén, artista del año; álbum de pop tradicional y álbum de cantautor; y Valeria Castro, mejor canción electrónica, canción de banda sonora, y mejor canción de cantautor. Aparecen Silvia Pérez Cruz y Asier Etxeandia para entregar el mejor videoclip. «Soy de una época en la que me fijaba más en la música. «Me gustaría hacer mejores videoclips, tienen mucho mérito y mucho arte» comenta Pérez Cruz. «Lo dice quien acaba de ganar un Grammy al mejor videoclip», subraya Etxeandia.

El rock nunca muere

El rock prosigue su curso. «El rock nunca muere», señala Judit Mateo antes de premiar a Biznaga como Mejor Álbum de Rock. «Gracias a los medios que apoyan el rock», prosigue. Sole Giménez, presidenta de la Academia, dejando claro su apuesta por la música y por la paz. Reivindicando que «España también es su música. Tenemos un compromiso con la paz. Hagamos que suceda. La música nos hace libres, que siga sonando»

«No hay nada más bello / Que lo que nunca he tenido / Nada más amado / Que lo que perdí» cantaba Serrat en Lucía. Leonor Watling y Xoel López. «Una canción tiene el poder de transformar vidas», menciona Watling. «La canción es la puerta de entrada para todo lo demás. Es el principio de algo. Cuando una canción te atraviesa llega lejos», Xoel López.

Miguel Ríos entrega el Premio a Mejor Artista del Año para Rozalén. Y afirma, «nunca tendríamos que haber dejado de tener unos premios en España». A la par que se posiciona por la paz. «Hay mucha gente sufriendo por un genocidio que está ocurriendo».

Llorar de la emoción

Rozalén rompe a llorar de la emoción. «Muchas gracias, no lo entiendo. Todo el rato estaba pensando, no es mi momento. Llevo años pensando en esto y aa veces no sé porqué cuesta tanto reconocer el trabajo y el talento que alguien tiene detrás». La Academia sirve de red de apoyo.

No faltan reflexiones para la posteridad. Leiva se sube a carro diciendo que «no es que los premios sienta que cambian las carreras, pero ayudan». Ahora «me encuentro a punto de empezar una gira y plantando una huerta, que me apetece mucho» confiesa.

Nathy Peluso reconoce su éxito, 4 premios de 4 nominaciones. «Con estos premios me siento afortunada, como si fuera la primera vez. Y es que uno nunca se tiene que acostumbrar al éxito», sentencia.

Se suceden varias actuaciones estratégicamente ordenadas (los Derby Motoreta's Burrito Kachimba con Anni B Sweet, o la de Delaporte, Zahara, Baiuca, Ale Costa y Natalia Lacunza 'Contigo', entre muchas otras.

Estopía

Los Estopa se llevan el premio al Mejor Álbum de Pop por 'Estopía' y a la Mejor Gira. «Llevamos más de 26 años juntos. Desde entonces nos amarramos a las raíces, y a los músicos que nos acompañan». Y cada vez nos gusta más recibir premios. La primera vez que nos llevaron a los premios de la música vimos a Los Chicos y estábamos flipados», José Manuel Muñoz. El balance es positivo. «Después de 26 años, seguir aquí ya es un premio», explica José Manuel. «no hay que creérselo tanto», David. Estalla el humor en la sala de prensa con el chascarrillo: «Os preguntaréis porque os he reunido hoy aquí», concluye José Manuel.

Deja un tanto frío el premio al Mejor Álbum del Año a Dani Fernández por «La Jauría». Cierran la gala Rosario (Flores), Sandra Carrasco y David de Arahal. «Por un mundo mejor. Que no llore la tierra. Que viva la música y viva la tierra», Rosario.