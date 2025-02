La polémica '+57' llega hasta el presidente de Colombia: la nueva canción, con Karol G, acusada de apología de la sexualización de menores

Adrián Velázquez de Castro 12/11/2024

Un nuevo post en el Instagram oficial del artista colombiano J Balvin despertó una gran expectación ante el lanzamiento de una nueva canción titulada '+57' junto a otros artistas colombianos como Karol G, Blessd, Feid, Maluma, DFZM, Ryan Castro y el productor Ovy on the Drums. El tema simbolizaba la unión de los artistas del país especializados en la cultura del reggaeton donde se esperaba que fuese un éxito desde el momento en que se lanzó el pasado 7 de noviembre.

'+57' hace referencia al prefijo telefónico de Colombia, un título que representaba la unión de los artistas de Medellín. En su estreno, la nueva canción recibió una lluvia de críticas, por parte de los oyentes, al acusar a los artistas de apología de la sexualización de menores.

Esto viene a raíz de que en el último año en la ciudad de Medellín, se han reportado varios casos de abusos sexuales a menores, haciendo que la población de la región tenga una concienciación muy alta sobre este asunto. Durante el período de 2023 en Colombia se registraron 329 víctimas de delitos relacionados con la explotación sexual de menores en Medellín, según informa el Observatorio de Explotación Sexual Comercial de Niñas, Niños y Adolescentes (ESCNNA) de la ONG Valientes.

La polémica ha sido tan fuerte que varios artistas de la canción se han pronunciado al respecto, a los que se han sumado voces del ámbito social y político, como el presidente de Colombia, Gustavo Petro.

El principal foco de la polémica es una frase, cantada por Maluma y Feid que dice: 'Una mamacita desde los fourteen, entra en la disco se le siente el ki'. Esta parte se ha interpretado como una referencia clara a una sexualización de menores. Pese a las críticas, en menos de 24 horas la canción ha acumulado millones de reproducciones en plataformas de streaming y redes sociales.

El presidente de Colombia, Karol G y otros artistas se pronuncian ante la polémica

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, respondió a un tweet publicado por la revista Rolling Stones donde criticaba la letra de la canción '+57'. Petro expresó en su redes sociales que «hay una confrontación cultural entre la superficie y el fondo de las cosas que la juventud está librando en sus barrios».

El Concejal de Bogotá, Papo Amin, salió en respuesta al tuit publicado por el presidente donde argumentó que defendía la canción y la actitud del presidente argumentando que «estos artistas hacen que el país sea reconocido por su música y cultura».

Esta bien el debate cultural.



Hay una confrontación cultural entre la superficie y el fondo de las cosas que la juventud está librando en sus barrios. https://t.co/NmMjxXFeQ3 — Gustavo Petro (@petrogustavo) November 9, 2024

La cantante Karol G se ha pronunciado a través de un comunicado en su cuenta oficial de Instagram donde ha aseguriado que se siente 'frustrada' ante la desinformación que se ha generado a raíz de la canción. Además, ha argumentando que «ninguna de las cosas dichas de la canción tienen la dirección que le han dado».

Pese a estos argumentos, la ganadora de los Billboard Latin Grammy 2024 añadía que aún tiene mucho que aprender y a mostrado sus disculpas.

Otros artistas que han participado en la canción han compartido su comunicado como el cantante J Balvin donde añadía su opinión a cerca de Karol G con el siguiente mensaje: «Nos has dado tantas glorias que esto no quita tu grandeza, además el tema es nuestro así que aquí estamos incondicional».

Letra completa de la canción '+57'

Le dijo al novio que se iba a dormir ya

Pero su amiga le dañó la mente

Las 12:30 y se empezó a maquillar

Dijo que llegaba en 20

Apagó el cel pa' no dejarse pillar

La baby es mala, pero inteligente, yeah

Y aunque esa bebita tiene dueño, ella sale cuando quiera

La nota está subiendo y ella perreando esa borrachera

Pasa el chorro boca a boca, lo enrola y lo prende

Y si le preguntan que si tiene novio, depende (wow)

Aquí lo que hay es exotic, pepa, guaro, Hpnotiq

Un parche rela, te ofrezco something

Pa' tomar, estás voladita, no te van a pillar

Una mamacita desde los fourteen

Entra a la disco y se le siente el ki

Mami, estos shots, yo me los doy por ti

Eso allá atrá' está gigante, delica'íto, cógelo, qué aguante

Mamacita desde los fourteen

Entra a la disco y se le siente el ki

Mami, estos shots, yo me los doy por ti

Es mucho lo que abajo carga, en el maki no cabe la nalga

Ella tiene to' los código'

Escucha 2Pac y ese culito es notorio

Le echo en el abdomen la cremita de Oreo

Pa' gastarle en el tubo

No la cartelean ni en el Q'hubo

Culo grande, culo grandote

Shortes Machine pa' que todo eso se note

Le tiro la labia pa' que se me empelote

Me voy sin casco con ese tote

En la BlackBerry, guardo tu PIN

Si tiene una liendra, soy el remix

Esa boquita, pa' darle unos kiss

Yo la llamé pa' que pun, pa' que tin

Y aunque esa bebita tiene dueño, ella sale cuando quiera

La nota está subiendo y ella perreando en la borrachera

Pasa el chorro boca a boca, lo enrola y lo prende

Y si le preguntan que si tiene novio, depende

El culo es de ella y, por ende, se prende

Ella sabe con quién se atiende

Parece inocente, esos ojitos mienten

Y al gatito lo tiene depende

Chupando bombón, mamacita esa grilla

En la disco, nunca está en la silla

Pa' la buena suerte, tanguita amarilla

Acicala'íta por si alguien la pilla

Chupando bombón, mamacita esa grilla

En la disco, nunca está en la silla

Pa' la buena suerte, tanguita amarilla

Acicala'íta por si alguien la pilla

La gorra puesta, visajosa pa' salirle a usted bien chimba

Esa sonrisa en su boquita me confirma

Que ese culito suyo es mío con sello y firma

Si se demora el novio, aplíquele la misma

Porque yo la rompo

Y ese parcero al lado mío es mero tonto

Si está muy loco el fierro, yo se lo monto

Porque, en Medallo, soy como Drake en Toronto

Da-Da-Da-Dame ubi, dame time y yo le llego

Me mira y se la entrego toda, ella no quiere boda

Dice que coma callado y que coma ciego

El sexo tiene código, que plata mata bonito

Tiene lo suyo, ella no quiere jugar

Conmigo, se quiere quedar

Me habla la real, 'tá jugando a federball

Son las 11 P.M., saca ese culo a pasear

Rompe, rompe, rompe y dale a todo, ma, que nadie te pare

Pide una de Ovy On The Drums, los novio' no valen

En la disco, marihuana, trago y jale

Tu novio, el chistoso, que le pare y le baje

Quiere sentirse mujer

No hay trago que valga, no hay makia que le salga a ella

Quiere volver a sentir que está bella (jaja, ¿sí sabe, mi amor?)

Y aunque esa bebita tiene dueño, ella sale cuando quiera

La nota está subiendo y ella perreando esa borrachera

Pasa el chorro boca a boca, lo enrola y lo prende

Y si le preguntan que si tiene novio, depende