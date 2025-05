Piqué, un 'workaholic' sin ganas de sexo en 'Copa Vacía', la nueva canción de Shakira

La venganza continúa. Ya hemos perdido la cuenta del número de canciones-dardo que Shakira ha dedicado a su ex, el empresario y ex futbolista Gerard Piqué, y en esta víspera de julio hay que sumar una más: 'Copa Vacía'.

Se trata de una colaboración con su compatriota Manuel Turizo en clave de reguetón lento, en el que la cantante colombiana se queja del poco caso que le hace una pareja que dedica más energías al trabajo que a mantener la llama bien ardiente. «Siempre tan ocupado con tanto negocio, estaría bien, mi amor, un poquito de ocio (...) Hace rato tengo sed de ti, yo no sé por qué. Quedo con ganas de más y queriendo beber de una copa vacía».

¿Cómo no pensar en que va directamente para Piqué, teniendo en cuenta el largo historial de vendetta-songs de Shakira, especialmente con él, y repasando la cantidad de bisnes en que anda metido? La Kings League, el equipo de fútbol de Andorra, el club de eSports KOI y la compañía Kosmos de gestión de eventos (organizadora de la Copa Davis, entre otras cosas), debieron centrar toda la atención del ex barcelonista en la peor época de su relación con Shakira, que ahora ajusta cuentas con este nuevo hit para el verano que llora la desidia sentimental de su compañero. «No hay que ser poeta para endulzarme el oído, suelta el teléfono, usa tu mano conmigo», dice sin remilgo alguno la colombiana, que se pone especialmente rencorosa cuando le lanza esta frase propia de una adolescente despechada: «Sé que estás bueno, pero mucho más buena estoy yo».

Esta es la letra de la canción completa y debajo está el videoclip, donde Shakira mantiene una gélida distancia con su partenaire, en una clara alegoría del enfriamiento de su relación:

¿Lo ves? Así

A este ritmo no puedo seguir

Ya no sé qué más hacer

Para obtener más de ti

¿Por qué no quieres cuando yo quiero?

Estás más frío que el mes de enero

Pido calor y no das más que hielo, oh, oh

Hace rato tengo sed de ti, yo no sé por qué

Quedo con ganas de más y queriendo beber de una copa vacía

Hace rato tengo sed de ti, yo no sé por qué

Quedo con ganas de más y queriendo beber de una copa vacía, ah, ah, ah

Siempre estás ocupado con tanto negocio

Te haría bien, mi amor, un poquito de ocio

Relájate aquí, en el sofá, y dame tu atención

Oh, oh-oh-oh

No hay que ser poeta pa' endulzarme el oído

Suelta el teléfono, usa tu mano conmigo Sé que estás bueno, pero mucho más buena estoy yo

Oh

Hace rato tengo sed de ti, yo no sé por qué

Quedo con ganas de más y queriendo beber de una copa vacía

Hace rato tengo sed de ti, yo no sé por qué

Quedo con ganas de más y queriendo beber de una copa vacía, ah, ah, ah

Como si no sintiera nada

Ahora me miras tan diferente

Y yo nadando en contra 'e la corriente

Me tiene en la calle buscando

Con qué llenar este vacío que se siente

Yo no soy mecánico, pero trato de arreglarlo y no funciona

Reanimando un corazón que no reacciona

No quiero intentarlo con otra persona

Tus besos son de agua salada

Me voy, no me calman nada

Te espero y me desilusionas

Y así no funciona

¿Por qué no quieres cuando yo quiero?

Estás más frío que el mes de enero

Pido calor y no das más que hielo, oh, oh

Hace rato tengo sed de ti, yo no sé por qué

Quedo con ganas de más y queriendo beber de una copa vacía

Hace rato tengo sed de ti, yo no sé por qué

Quedo con ganas de más y queriendo beber de una copa vacía, ah, ah, ah

¿Quién es Manuel Turizo?

Nacido en Montería (Colombia) en el año 2000, Manuel Turizo alcanzó la fama después de lanzar su canción 'Una Lady Como Tú' (1.500 millones de visitas) en 2016 y encabezar las listas de Colombia y América Latina. Este éxito sin precedentes llamó la atención de Juan Diego Medina y La Industria INC, quienes lo firmaron como su artista para seguir impulsando la exitosa carrera de un joven muy talentoso. Sus siguientes sencillos 'Esperándote' y 'Culpables' han acumulado más de 700 millones de visitas cada uno, consolidando aún más la carrera de Manuel Turizo entre los favoritos de la música latina.

Ha colaborado con nombres como Nicky Jam, Ozuna, Darell, Noriel, Anuel AA, Zion & Lennox, Wisin & Yandel, Rauw Alejandro, Myke Towers, Piso 21, Maluma, Sech, Jay Wheeler, Mau & Ricky, Camilo y más, y sus canciones han recibido múltiples certificaciones desde oro hasta platino. Ha sido nominado a los Premios Juventud, Latin American Music Awards, Premios Tu Música Urbano, Latin Billboards y Latin Grammy.

Turizo ha lanzado tres álbumes de gran éxito, 'ADN', 'Dopamina' y '2000', este último publicado el pasado marzo con singles virales como 'La bachata', 'Éxtasis', 'De 100 a 0' o el más reciente, 'Merengue', una colaboración con Marshmello que rinde homenaje al merengue electrónico de la década de los 2000.

El artista monteriano, que actuará este fin de semana en el festival Puro Latino Fest de Madrid (en la Ciudad del Rock de Arganda del Rey, junto a otras estrellas del reguetón como J Balvin o Nicky Jam), ha dejado claro que en este nuevo lanzamiento con su nombre en los créditos, es un mero invitado a una andanada de dardos diseñada por Shakira, tal como ha explicado en una reciente entrevista cuando le preguntaron por su nivel de participación, y de decisión en cuanto al momento adecuado para el lanzamiento: «El tema no es mío en realidad, el tema es de ella. Es ella la que decide el momento en que lo quiere sacar».