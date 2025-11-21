Suscríbete a
Álvaro Benito: «A Pignoise se nos cerraron muchas puertas por venir yo de jugar en el Real Madrid»

Hablamos con el exjugador de fútbol sobre el nuevo disco de la banda que con la que ha llenado el Movistar Arena a pesar de llevar quince años sin sonar en las radios

Álvaro Benito (centro), junto a sus compañeros de Pignoise, Pablo Alonso Álvarez (derecha) y Héctor Polo
Álvaro Benito (centro), junto a sus compañeros de Pignoise, Pablo Alonso Álvarez (derecha) y Héctor Polo Sergio Reviejo
Israel Viana

Álvaro Benito (Salamanca, 1976) asegura que cuando jugaba en el Real Madrid con el Santiago Bernabéu lleno –90.000 seguidores– se ponía mucho más nervioso que ahora cuando se sube a los escenarios para defender las canciones de Pignoise. Parece una obviedad, pero ... no lo es tanto. Hace veinticinco años estaba rodeado de estrellas como Raúl, Laudrup, Luis Enrique o Guti, y las jugadas las marcaba Jorge Valdano o Fabio Capello, pero ahora es él quién lidera un proyecto musical con el que es capaz de llenar recintos como el Madrid Arena.

