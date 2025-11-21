Álvaro Benito: «A Pignoise se nos cerraron muchas puertas por venir yo de jugar en el Real Madrid»

Álvaro Benito (Salamanca, 1976) asegura que cuando jugaba en el Real Madrid con el Santiago Bernabéu lleno –90.000 seguidores– se ponía mucho más nervioso que ahora cuando se sube a los escenarios para defender las canciones de Pignoise. Parece una obviedad, pero ... no lo es tanto. Hace veinticinco años estaba rodeado de estrellas como Raúl, Laudrup, Luis Enrique o Guti, y las jugadas las marcaba Jorge Valdano o Fabio Capello, pero ahora es él quién lidera un proyecto musical con el que es capaz de llenar recintos como el Madrid Arena.

«Con el fútbol me ponías mucho más nervioso, porque los partidos eran todo incertidumbre, una competición en la que no sabes si vas a ganar o perder, si vas a tener un buen día o uno malo. Además, jugando me asfixiaba si pegaba dos carreras y el cuerpo me dolía por los golpes. Sin embargo, la música solo es certidumbre par mí, aunque salga a tocar en el Movistar Arena para 16.000 personas, porque sé que han pagado para venir a pasárselo bien y sé que llevo las canciones muy bien preparadas», asegura el cantante y guitarrista a ABC tras las presentación de 'Las ganas' (Acústica) en el Palacio de la Prensa en Madrid.

Es el noveno disco de Pignoise, la banda que formó Benito en 2002 –un año antes de retirarse del fútbol profesional como consecuencia de una grave lesión de rodilla– con Pablo Alonso Álvarez (bajo) y Héctor Polo (batería). Más de veinte años después, se le ve muy orgulloso del camino recorrido, a pesar de las «hostias y las puertas que se cerraron al principio» por venir de donde venía. Pero insiste: «Salvo que se vaya la luz o haya cualquier fallo técnico, sé que todo va a salir bien y que voy a conectar con el público. Voy a disfrutar seguro. Es cierto que al principio estaba mucho más inseguro con la voz, pero es algo que he mejorado mucho».

—O sea, que sale a los conciertos con el partido ganado…

—Sí, totalmente. El jueves que viene, por ejemplo, yo voy a ver el concierto de Turnstile y… ¡joder, voy emocionado! En cambio, la gente que va al fútbol va un poco a juzgar y, si no juegas, te van a putear.

—Pues muchos músicos salen al escenario aterrorizados. Mira lo que le pasó a Sabina.

—Ya, es verdad. Me sorprendió mucho cuando vi el documental de Joaquín, con las tablas que tiene, pero supongo que también va un poco en la persona. Yo soy de carácter muy tranquilo. Cuando jugaba al fútbol, me ponía poco nervioso y ahora, con la música, menos.

—¿Tampoco se pone nervioso cuando publica disco?

—No, porque el desarrollo de los discos es lento y los trabajos mucho. Le doy muchas vueltas hasta que estoy seguro de él. El balance lo suelo hacer un par de años después, cuando ha terminado la gira y puedo saber cómo han calado las canciones en el público, pero ahora no necesito una reacción inmediata de nadie. Cuando hemos compartido festivales con algunos artistas, siempre flipan porque nos ven de cachondeo justo antes de salir, hablando tranquilamente, mientras ellos están haciendo ejercicios de voz como si el alma se les fuera a salir por la boca. Y cuando me preguntas, les digo: «¡Joder, son tus canciones! Yo mis canciones me las sé».

—Es curioso Pignoise es capaz de llenar el Movistar Arena, pero sus canciones no se escuchan en la radio. Es algo de lo que también se han quejado en ABC otras bandas como SFDK, Natos y Waor o Vetusta Morla, que llenan estadios.

—No se escucha ninguna canción de Pignoise en la radio desde 2010, pero no creo que sea algo malo no nos pongan, porque desde entonces hemos crecido más que nunca. A ver, si pusieran nuestra música en la radio, pues es cierto que las radios musicales más específicas solo ponen 'oldies', mientras que las más comerciales, música urbana, latina y pop latino, pero grupos de rock españoles, ni uno. Lo gracioso es que luego se quejan de que no hay grupos nuevos de rock en España, pero lo que pasa es que no ponen ni uno, porque, obviamente, bandas como Arde Bogotá, Viva Suecia, Siloé, Lori Meyers y otros muchos, llenan sus salas y hacen giras increíbles sin haber sonado nunca en las radios.

—Y lo de que estuvieran tantos años sin discográfica, ¿era por decisión propia, porque apostaron por la independencia como algunas de las bandas que nombré antes, o porque no les llegaban ofertas?

—Al principio estuvimos en varias grandes, pero nos dimos cuenta de que no hacían las cosas con la misma pasión que poníamos nosotros. Es cierto que yo soy muy exigente con las discográficas, al igual que lo soy conmigo mismo, y no cumplían con nuestras expectativas. Creo que nosotros vivimos los últimos coletazos de ese romanticismo por desarrollar un producto con cuidado, pero los sellos ahora solo invierten en un grupo por si suena la flauta, y si no, lo guardan en un cajón. Tristemente, casi todas trabajan así. Por eso llevábamos casi 15 años sin discográfica, sacando los discos por nuestra cuenta, pero 'Las ganas' lo hemos sacado con un sello joven que cuida las cosas porque hemos crecido mucho y necesitamos apoyo logístico.

—¿Y les preocupa que Pignoise sea rentable económicamente o nació solo como un hobby?

—Al principio íbamos con mucha ilusión y no pensábamos en el dinero. Luego llegó el dinero y fue fantástico, pero nosotros nunca hemos funcionado como una empresa, con esa ambición de sacar un disco solo para salir de gira y seguir haciendo caja. Entiendo que una banda sea el sustento de vida de algunos músicos, pero no creo que la música se tenga que regir por el dinero. El arte tiene que ir por su camino y si luego te da dinero, fenomenal. Cuando volvimos después de los seis años en los que yo estuve entrenando al filial del Real Madrid, fue por amor al arte, sin saber que iba a ser de nosotros y nuestras canciones, por el tiempo que había pasado. Por suerte, ahora Pignoise está en su mejor momento… ¡Quién lo iba a decir!

—Su vida ha dado varios cambios radicales, porque antes de ser futbolista quiso ser notario, y luego acabo convertido en una estrella del rock. ¿Esos cambios fueron premeditados?

—¡No, qué va, hombre! Bueno… Es verdad que era muy empollón cuando estudiaba Derecho y, obviamente, el fútbol era algo que perseguía desde pequeño, pero incluso estando en la cantera del Real Madrid, es prácticamente imposible lograrlo. Solo el 0,001% de cada generación de futbolistas de la cantera del Real Madrid llega al fútbol profesional. Ya no digo al primer equipo, digo del fútbol profesional. Por eso estudié y, como era muy competitivo, tenía que sacar las mejores de mi clase.

—Y lo de músico…

—Ya tocaba ya la guitarra, pero claro, ni se me pasaba por la cabeza que me iba a convertir en músico profesional. Si no me hubiese lesionado, ni me lo habría planteado. Pero fíjate que, hace diez años, estaba en un bar aquí cerca y una chica se me acercó y me dijo: «Tú no te acuerdas, pero yo te entrevisté en la Ciudad Deportiva cuando estaba de prácticas en la Facultad de Periodismo. Una de las preguntas fue qué habrías sido si no fueras futbolista». Mi respuesta fue: «Seguramente tendría un grupo de música». Así que debe ser que lo tenía en la cabeza.