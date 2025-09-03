Suscríbete a
'Pasión y vida', las viñetas torcidas de Joaquín Sabina

La editorial Bao Bilbao publicará en octubre una novela gráfica dedicada al insigne (y ex gamberro) cantautor

Arranque de uno de los capítulos de 'Joaquín Sabina. Pasión y vida'
Arranque de uno de los capítulos de 'Joaquín Sabina. Pasión y vida' bao ed.

Nacho Serrano

Para llevar su vida al cómic, no vale cualquier artista. Tiene que haber tenido una vida digna de viñeta, epatante, alocada, trascendente. Joaquín Sabina tiene para dar y tomar de todo eso, y la dupla Kike Babas & Kike Turrón ha sabido exprimirlo, fermentarlo ... y destilarlo en 'Pasión y vida', una novela gráfica autorizada por su protagonista que relata la biografía de un cantautor «cuya figura ha trascendido a la categoría de mito popular gracias a una obra que ha universalizado la visión irreverente y pasionalmente bella de la vida desde la nocturnidad alevosa, el amor febril y el desamor sin paliativos, y que ha convertido al Flaco de Úbeda en un artista capital y atemporal de la canción en castellano», describe la editorial que publica, Bao Bilbao.

