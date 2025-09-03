'Pasión y vida', las viñetas torcidas de Joaquín Sabina

Para llevar su vida al cómic, no vale cualquier artista. Tiene que haber tenido una vida digna de viñeta, epatante, alocada, trascendente. Joaquín Sabina tiene para dar y tomar de todo eso, y la dupla Kike Babas & Kike Turrón ha sabido exprimirlo, fermentarlo ... y destilarlo en 'Pasión y vida', una novela gráfica autorizada por su protagonista que relata la biografía de un cantautor «cuya figura ha trascendido a la categoría de mito popular gracias a una obra que ha universalizado la visión irreverente y pasionalmente bella de la vida desde la nocturnidad alevosa, el amor febril y el desamor sin paliativos, y que ha convertido al Flaco de Úbeda en un artista capital y atemporal de la canción en castellano», describe la editorial que publica, Bao Bilbao.

Conscientes de la imposibilidad de abarcar una vida y obra de semejante profundidad, Babas y Turrón han reflejado en el libro solo la primera parte de su carrera musical. Parten de su infancia ubetense y su posterior etapa universitaria en Granada, donde se acercó al movimiento estudiantil antifranquista realizando acciones que le obligaron a huir del país; para después revivir los entresijos de su exilio londinense culminando con el arranque de su trayectoria profesional, desde la formación de La Mandrágora hasta la gestación de sus discos en solitario, donde destacan obras maestras como 'Juez y parte', 'Física y química' y 'Esta boca es mía'.

Tampoco faltan pasajes dedicados a ilustrar sus canciones más conocidas ('Princesa', 'Y nos dieron las diez', 'Medias negras', 'Eclipse de mar', 'Pacto entre caballeros', 'Pongamos que hablo de Madrid', '¿Quién me ha robado el mes de abril?'...), así como a recordar sus múltiples colaboraciones con otros artistas y sus quijotescas andanzas mundanas como maestro del cuento cantado e incorregible vividor, siempre en ese cruce de caminos entre el roquero de corazón y el cantautor de guardia.

«La novela gráfica repasa tanto la forja del personaje noctámbulo, mujeriego y socialmente comprometido, como el arranque de su apabullante éxito en Latinoamérica, que le aúpa definitivamente al estatus de estrella internacional», cuentan sus autores, cuya amplia bibliografía incluye trabajos escritos sobre Leño, Rosendo, Manu Chao, Los Rodríguez, Siniestro Total, etc. y los guiones de los comics de Fito Cabrales y El Gran Wyoming).

«La idea nace cuando caen en nuestras manos varios cómics biográficos de rock-stars anglosajonas (The Doors, Grateful Dead)», explica Kike Babas. «Admiramos y envidiamos el respeto que se tiene allí a su cultura popular y nos preguntamos si aquí se podría hacer lo mismo: novela gráfica con nuestros autores más grandes. La editorial decidió apostar por la idea, y el mismísimo Fito Cabrales fue nuestro conejillo de indias, nos desvirgamos con él. Después Wyoming y ahora (redoble de tambores) … Sabina».

Kike Turrón cuenta que «desde que era adolescente tenía discos de Sabina, ym e gustaba esa forma suya de contar las cosas. Luego le perdí un poco la pista al hacerme punk rockero. Cuando Kike y yo pensamos en esto de los comics, su nombre fue el primero o el segundo en parecer, no sé si fue Serrat o Sabina el primer «sueño» que tuvimos para esta colección de cómics...».

Cuando tuvieron la idea de este cómic en honor a Sabina, empezaron a verlo claro «un día, de charla con Leiva en camerinos», recuerda Babas. «Le comentamos que nos encantaría hacer la vida en cómic de Joaquín y le pedimos consejo de cómo entrarle. A Leiva le pareció un proyecto tan ilusionante y bonito que nos pidió ser él mismo el que se lo comentase. Con un embajador así, ¿qué podía fallar?». «Así fue», asiente Turrón. «Y la respuesta fue positiva. Lo que ha venido después ha sido todo un viaje. Meterse en la vida de Sabina a fondo es emocionante, interesante y educativo... Leer, imaginar y crear su vida de nuevo, sobre el papel, una experiencia irrepetible».

Kike Babas asegura que «de alguna manera, Sabina ya era un personaje de cómic. En el equipo de dibujantes hay algunos que han ilustrado para Marvel, DC y Star Wars, nuestro país tiene un nivel alucinante en ese sentido y, la vida y obra del Flaco de Úbeda, con esa épica canalla y callejera, con esa emocionalidad universal, era perfecta para ser plasmada en viñetas». Por su parte, Turrón también señala lo increíble que resulta contar con el visto bueno del protagonista. «Que Joaquín haya leído el máster y nos haya dado el ok es una pasada, solo estoy deseando poder darle las gracias en persona y, por fin, tras haber sido un fan adolescente, poder darle un abrazo de admiración... Ojo, que, si esto no llega a suceder, seguiré buscando ese sueño».

«Tengo mucho que decir a favor de este libro», confiesa el propio Joaquín. «Me sale del alma felicitar a los Kikes y su equipo: por el texto, los fantásticos dibujos y el trabajo de investigación. Hay cosas que se cuentan mejor de lo que yo recordaba entre sombras». Así también lo ven colaboradores suyos como Benjamín Prado, quien asegura que 'Pasión y vida' «está tan documentado y bien resumido que sus lectores no tendrán la impresión de haber leído las aventuras del protagonista, sino de haber estado allí. Sabina, que ha escrito en sus canciones la autobiografía de los demás, bien se merecía un homenaje como este».

Otro amigo que le ha escrito letras, Luis García Montero, describe así la novela: «La poesía que habita las canciones de Joaquín Sabina nos ayuda a entender que nosotros somos nuestra mala compañía. No se trata de encontrarse con un ladrón bajo el humo de una noche de copas o de acabar en brazos de una mujer peligrosa, sino de vivir dentro de uno mismo en la frontera entre lo posible y lo imposible, el deseo y la realidad, los vicios y las formalidades, nuestras deudas y nuestros afanes, lo que nos llega y se nos va, de año en año, de ciudad en ciudad, de amor en amor. Esa capacidad de unir la ficción y la verdad, la ironía, la burla y la dignidad más seria, el mundo propio y el eclecticismo, es lo que han sabido contar Kike Babas y Kike Turrón en hermandad libresca con sus doce ilustradores».

'Joaquín Sabina. Pasión y vida' es, concluye García Montero, «un buen libro de dos expertos artesanos» que saldrá en octubre y que ya está disponible en preventa en la web de la editorial por 35 euros, en un pack que incluye una camiseta de regalo y ocho postales exclusivas de edición limitada.