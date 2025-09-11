Suscríbete a
Nicola Luisotti: «Para interpretar a Otelo se necesita un héroe, no un cantante»

El director italiano vuelve al foso del Teatro Real para inaugurar la temporada del coliseo con la ópera de Giuseppe Verdi

Nicola Luisotti: «La música es la voz de Dios»

Nicola Luisotti, en la sala de ensayos de orquesta en el Teatro Real
Nicola Luisotti, en la sala de ensayos de orquesta en el Teatro Real
Julio Bravo

Madrid

Desde que, en la temporada 2006/7, debutara en el Teatro Real, Nicola Luisotti (Viareggio, Italia, 1961) ha dirigido catorce títulos (alguno de ellos dos veces), con abrumadora mayoría, ocho, óperas de Giuseppe Verdi: 'Il trovatore', 'Rigoletto', 'Aida', 'Don Carlo', 'La traviata', 'Un ... ballo in maschera', 'Nabucco' y 'Attila'. Ahora, este indiscutible 'embajador de Verdi' suma un nuevo título: 'Otello'; con esta obra, una de las últimas del compositor de Busseto, se inaugura el día 19 la temporada del coliseo madrileño. La producción, dirigida por David Alden, se presentó hace casi una década en el Teatro Real, cuya temporada 2016/17 inauguró. Brian Jagde y Jorge de León se alternarán como Otelo –Angelo Villari lo interpretará el 3 de octubre–; Asmik Grigorian y Maria Agresta interpretarán a Desdémona, y Gabriele Viviani, Vladimir Stoyanov y Franco Vassallo harán lo propio con Yago. Airam Hernández, Albert Casals, In Sung Sim, Fernando Radó y Enkelejda Shkoza completan el reparto junto al Coro y Orquesta Titulares del Teatro Real y los Pequeños Cantores de la Orcam.

Sobre el autor Julio Bravo

Madrileño. Ingresó en la Redacción de ABC en 1985. Ha pasado por distintas secciones, pero siempre se ha dedicado a la información de música y artes escénicas. Es crítico teatral y de Danza

