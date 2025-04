Netrebko vuelve a la Staatsoper de Berlín en medio de protestas

La soprano rusa Anna Netrebko, que había sido excluida de la programación desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania, volvió anoche al escenario de la Staatsoper de Berlín acompañada por las protestas. Unas 150 personas se manifestaron en Unter den ... Linden durante la representación de 'Macbeth', de Giuseppe Verdi, una reposición de la producción de 2018 del fallecido director Harry Kupfer.

Envueltos en banderas ucranianas, los manifestantes denunciaban que «cualquiera que apoye a Putin y a los terroristas no es bienvenido en los escenarios de Berlín«. Otro cartel mostraba a una bailarina con los colores nacionales rusos y una ametralladora colgada del cuello. En inglés decía: »¡Atención! La cultura rusa patrocina la guerra«.

Manifestantes en la entrada de la Staatsoper Efe

La policía acordonó la entrada de la ópera para que todos los espectadores que hubieran comprado entradas para la velada pudieran entrar en el edificio, que lucía en la fachada una enorme bandera de Ucrania, mientras los manifestantes coreaban «vergüenza, vergüenza«. Las entradas estaban agotadas.

Netrebko responde a los abucheos

En el interior del auditorio, tras las primeras arias de la soprano, se produjo un enfrentamiento entre aplausos y persistentes abucheos. Netrebko respondió dos veces a las protestas de sus críticos con los brazos cruzados de manera demostrativa y una sonrisa ganadora al borde del escenario. A medida que avanzaba la velada de tres horas, hubo aplausos cada vez más atronadores para Netrebko, los demás solistas, el coro y para la orquesta bajo la dirección de Bertrand de Billy.

Manifestantes en el exterior de la Staatsoper Efe

«Es importante abordar esto de manera diferenciada y distinguir entre antes y después del estallido de la guerra: desde entonces, Anna Netrebko no ha aceptado más compromisos en Rusia y no tiene planes de actuar en Rusia», ha justificado su decisión el director de la Staatsoper, Matthias Schulz, «creo que también es una señal muy importante que Anna Netrebko cante en un escenario tan claramente proucraniano». «También hay que tener cuidado de no utilizar a los artistas como chivos expiatorios porque no se puede llegar al belicista real», ha dicho también el director.

Condena expresa

Netrebko, por su parte, declaró en un comunicado antes de la actuación: «Condeno expresamente la guerra contra Ucrania y mis pensamientos están con las víctimas de esta guerra y sus familias«.

«Reconozco y lamento que algunas de mis acciones o declaraciones en el pasado hayan podido ser malinterpretadas», se ha disculpado la cantante.

Anna Netrebko, en una imagen de archivo ABC

Sin embargo, numerosas organizaciones de Berlín no consideran esas palabras suficiente justificación y habían exigido en una carta abierta al alcalde Kai Wegner, al senador de Cultura Joe Chialo y al director de la Ópera Estatal Matthias Schulz que no se permitiera a Anna Netrebko actuar en Unter den Linden.

Campaña en contra

A finales de agosto, el gastroenterólogo de Berlín Carsten Grötzinger, un habitual de la ópera, publicó en 'Chance.org' una declaración con el título: '¡No aparecerá Anna Netrebko en la Ópera Estatal de Berlín!', que desde entonces ha sido firmada por casi 36.000 personas.

El embajador de Ucrania en Alemania, Oleksii Makeiev, se ha sumado a la campaña y ha afirmado que considera que Anna Netrebko tiene «una responsabilidad personal como ex partidaria de Putin y asistente de propaganda en la ocupación de Donbas». Makeiev ha criticado a la Staasoper de seguir con «la cultura de siempre».

«El director da una señal de normalidad» y, por tanto, una señal de mirar hacia otro lado, como si la realidad no hubiera cambiado. (...) Lamento que la ópera prefiera escuchar la voz de soprano de la señora Netrebko en lugar de nuestros argumentos«, ha señalado.

La relación de Netrebko con la Staatsoper de Berlín se prolonga desde 2007, año en que debutó en Unter den Linden como la heroína principal de 'Manon' de Jules Massenet. Un hito a destacar fue el de 2013, la actuación junto a Plácido Domingo en 'Il trovatore' de Verdi.

En marzo de 2022, la dirección comunicó que «valoramos a Anna Netrebko como una cantante excepcional y tenemos con ella una colaboración artística de larga data, pero dada la brutal guerra, no vemos ninguna posibilidad de continuar esta cooperación».