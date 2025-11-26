Nacho Cano demanda a Renfe por retirar la publicidad de 'Malinche' por «razones políticas»

Suscríbete a
El contrato de patrocinio institucional fue firmado en abril de 2024, y según el productor «todo apunta» a que la ruptura «unilateral» ha sido instigada por FACUA-Consumidores en Acción

Un ensayo de 'Malinche'
Nacho Serrano

El musical 'Malinche', de Nacho Cano, ha presentado este miércoles una demanda ante los Juzgados de Primera Instancia de Madrid contra Renfe por romper de forma «unilateral y sin causa legítima» el contrato de patrocinio institucional firmado en abril de 2024.

La demanda ... de la productora argumenta que la ruptura está «politizada» e «instigada, según todo apunta, por la asociación de Consumidores FACUA-Consumidores en Acción», y culpa expresamente al secretario general de FACUA Rubén Sánchez por alentar al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible a presionar a Renfe para dar fin al contrato.

