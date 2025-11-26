Nacho Cano demanda a Renfe por retirar la publicidad de 'Malinche' por «razones políticas»

El musical 'Malinche', de Nacho Cano, ha presentado este miércoles una demanda ante los Juzgados de Primera Instancia de Madrid contra Renfe por romper de forma «unilateral y sin causa legítima» el contrato de patrocinio institucional firmado en abril de 2024.

La demanda ... de la productora argumenta que la ruptura está «politizada» e «instigada, según todo apunta, por la asociación de Consumidores FACUA-Consumidores en Acción», y culpa expresamente al secretario general de FACUA Rubén Sánchez por alentar al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible a presionar a Renfe para dar fin al contrato.

El texto de la denuncia señala que Sánchez es «muy próximo ideológicamente a la formación Podemos, cuya carga ideológica es muy contraria a los valores apuntados que manifiesta la obra Malinche de unidad y concordia entre los pueblos de México y España, y en general a la obra de España en el continente Americano y a la evangelización cristiana».

Y es que según Cano, «no puede ignorarse que este enfoque integrador, que celebra la Hispanidad y el encuentro de culturas, ha encontrado oposición por parte de sectores ideológicos vinculados a la extrema izquierda política y al indigenismo más radical, corrientes ambas ampliamente representadas en el espectro del partido que sostiene al Gobierno de España».

Además, añade que «estos grupos han promovido una relectura política del pasado histórico desde parámetros de confrontación identitaria, lo que los ha llevado a rechazar la propuesta artística de Malinche por contradecir ese marco ideológico y, en consecuencia, a convertir la obra en un objetivo político y mediático».

Según la demanda, «los medios afines al entorno gubernamental y determinadas organizaciones activistas impulsaron una campaña continuada de hostilidad, descrédito y acoso contra el musical y contra todo lo que representa desde un punto de vista cultural, histórico e identitario», y dice expresamente que dicha campaña «tuvo como objetivo prioritario la figura de su creador, D. Ignacio de la Macarena Cano Andrés (Nacho Cano), cuya proyección pública y prestigio artístico se trataron de erosionar deliberadamente».

La amistad de Nacho Cano con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, también sale a relucir en el texto legal presentado este miércoles, asegurando que es «la principal rival política del actual presidente del Gobierno», y fechando «la concesión al creador de la Medalla de Honor de la Comunidad de Madrid» como el día en que los ataques hacia su persona se intensificaron, «en paralelo con los ataques dirigidos también contra la propia Presidenta de la Comunidad de Madrid, su entorno y su familia».

Según la versión de los demandantes, en este contexto debe situarse la intervención policial «sufrida por el Sr. Cano y varios miembros del equipo del Musical, articulada formalmente bajo la apariencia de una inspección de trabajo, pero fundada en una denuncia manifiestamente falsa y carente de soporte objetivo», que dio lugar a una investigación «de naturaleza claramente prospectiva, que derivó en la incoación de diligencias penales injustificadas. Todo este proceso ha sido finalmente calificado por la Audiencia Provincial de Madrid como carente de fundamento y jurídicamente improcedente, decretando el archivo de las actuaciones».

La ruptura

El 12 de julio de 2024, RENFE remitió comunicación escrita en la que resolvía de forma unilateral el acuerdo de patrocinio, alegando declaraciones del productor del musical supuestamente contrarias a la reputación de la empresa, invocando la cláusula 9.2 del contrato.

Esta cláusula dice que Renfe Viajeros y Malinche en cualquier momento, podrán desistir de forma unilateral y anticipadamente del acuerdo, cuando entiendan que la colaboración de la otra parte con otras entidades es susceptible de causarle un perjuicio reputacional. Según la demanda, «por parte de Malinche se había cumplido íntegramente lo establecido en el acuerdo de colaboración hasta el punto de que se llegó a costear un evento corporativo de elevado presupuesto para RENFE y del que se hizo cargo Malinche según consta en el informe pericial que se acompaña, y que Malinche no llegó a acuerdos con ninguna otra entidad susceptible de causarle perjuicio alguno».

Por otra parte, en lo referido a las alegación relativa a un supuesto daño reputacional derivado del caso, el equipo legal de Cano afirma que «es absolutamente inconsistente, puesto que el propio archivo judicial por parte de la Audiencia Provincial y la contundencia de sus razonamientos acreditan la inexistencia de conducta ilícita alguna por parte del creador o del musical, desmontando el relato construido por sectores gubernativos y mediáticos que trataron de instrumentalizar la figura de Nacho Cano y utilizar la obra Malinche como un objetivo político».