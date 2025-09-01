Nacho Cano, ante la impugnación del nombre de su musical 'Ibiza Paradise': «Es injusto, un ataque a lo que la isla representa»

La semana pasada, el Consell de Ibiza presentó ante la UE una petición para impugnar el título del nuevo musical de Nacho Cano en Madrid, 'Ibiza Paradise', registrado por el músico y compositor como marca en Europa, para evitar la «apropiación comercial» del nombre de la isla.

Este lunes, el productor musical ha respondido a esta acción legal del gobierno insular con un comunicado al que ABC ha tenido acceso en primicia. «El próximo 12 de septiembre se estrenará en Madrid 'Ibiza Paradise by Nacho Cano', una de las producciones culturales más esperadas del año. Un espectáculo que celebra la historia milenaria y musical de Ibiza, proyectando su espíritu universal, convivencia y libertad», arranca el comunicado del artista.

La marca 'Ibiza Paradise by Nacho Cano' está registrada en la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) con el número 01921391 desde el 18 de diciembre de 2024, y tal como explica el ex componente de Mecano en su comunicado, «en España existen aproximadamente 809 denominaciones comerciales que incluyen la palabra 'Ibiza' registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas, y además la EUIPO reconoce 232 con ese vocablo».

Celebración colectiva

Cano afirma que «el uso del término 'Ibiza' es descriptivo y de dominio público. Y se refiere tanto a la isla como a la ciudad que es su capital, cuya representación no es patrimonio de nadie», y argumenta: «El espectáculo refuerza la proyección internacional de la isla. Lejos de perjudicarla, la sitúa de nuevo en el mapa europeo como referente de creatividad, música y libertad artística, como lo han hecho antes marcas y proyectos culturales y comerciales como (por ejemplo) Seat Ibiza, Sal de Ibiza y tantas marcas que enaltecen el nombre de la isla».

Y en este sentido, afirma el productor que «'Ibiza Paradise' es exactamente eso: una celebración de Ibiza, de su historia, de su espíritu... Intentar censurarlo no es sólo injusto, sino un ataque a lo que la isla representa: 'Diversión, libertad, música y creatividad'».

El comunicado asegura que 'Ibiza Paradise by Nacho Cano' «reitera su compromiso con la isla y con su proyección universal», y concluye afirmando que el nombre del musical «no es una marca privada que se esconde, es un homenaje abierto, una celebración colectiva y un embajador artístico, ¡Ibiza es un patrimonio de todos!».