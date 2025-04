La música española combate en Ucrania

Ignacio García no estaba seguro de titular con la palabra 'Fiesta' el concierto que ofrecerá el próximo miércoles en Kiev junto a la Banda Sinfónica Académica Nacional de Ucrania, en el que se interpretará música española e hispanoamericana. Temía que pareciera demasiado ... frívola. Fueron los propios responsables de la Filarmónica Nacional de Ucrania, la sociedad que le encargó el concierto, quienes le dijeron «que sí, que era la palabra más adecuada, porque era precisamente lo que pretendían, que la velada fuera una fiesta. Lo entendí y me pareció muy bien. De hecho, el concierto se subtitula 'Luz y alegría en la música de España y Latinoamérica'».

Cuatro días después, la música española estará presente de nuevo en Kiev. El joven director de orquesta donostiarra Félix Ardanaz dirigirá la ópera 'Carmen' -francesa, pero de inspiración también española- en la Ópera Nacional de Ucrania, con la mezzo Iryna Petrova y el tenor Oleg Zlakoman como protagonistas.

Ignacio García y Félix Ardanaz no se conocen. El primero ha viajado ya nueve veces a Ucrania desde que Rusia invadiera el país, hace ya tres años. El segundo no ha estado nunca. Ignacio García ha estado fundamentalmente como director de escena, la actividad que desarrolla principalmente -allí ha presentado 'La vida es sueño' o la zarzuela 'La rosa del azafrán'...-, pero esta vez lo hace como músico. Le hace mucha ilusión contribuir a llevar «un rato de esperanza y de alegría al público y a los propios intérpretes» que le han sorprendido en cada visita por su entusiasmo y su entereza a pesar de los problemas. «Muchos de los músicos de las orquestas están en el frente, y las plantillas han variado -ahora se ve a muchas más mujeres-, pero la calidad no ha descendido, son todos grandísimos músicos»,

Félix Ardanaz, por su parte, viaja a Kiev por primera vez en su vida. Lo ha tenido que hacer, como todos sus colegas que llegan a Ucrania, en tren a través de Varsovia. Hace tiempo que recibió la invitación y el compromiso, «Me contactó el director de la Ópera Nacional de Ucrania en verano, en el Festival de Salzburgo, pero no se ha anunciado públicamente hasta hace muy poco -desvela-. Programan mes a mes, solo con dos o tres semanas de antelación...». Se confiesa «muy motivado, es una ocasión muy especial. Todos los artistas, creo, estamos muy sensibilizados con la situación que vive Ucrania, y me hace una ilusión especial poder dirigir allí, sobre todo una ópera de temática española que he dirigido mucho».

No sabe el joven director de orquesta español lo que se va a encontrar allí. Ignacio García se lo cuenta. «Va a encontrarse con apagones de luz y que entonces los músicos enciendan las linternas de sus móviles para iluminar las partituras; o que tendrá que bajar al refugio cuando suenen las alarmas y tal vez continúe allí con los ensayos». La situación, continúa García, es muy traumática y el país ha descubierto, o se ha concienciado aún más, «de que la música, el arte, supone para ellos una manera de seguir respirando. «El sentimiento de soledad, de aislamiento, de desesperanza, está presente en todos y cada uno de los habitantes, que además están ya agotados y cada vez más descorazonados. La música es una válvula de escape, una manera de regresar aunque sea por unos momentos a su vida de antes. Si no hay alarmas, durante dos horas se olvidan de las bombas».

«Sé que hay un protocolo grande en caso de ataque o de bombardeos -replica Félix Ardanaz-, y que se ha convertido para los ucranianos ya en una rutina. Bajar al refugio se ha convertido en una normalidad en su día a día». Pero no dudó en decir que sí cuando le propusieron dirigir en Kiev. «No me lo pensé. El proyecto me ilusionó no solo profesional sino personalmente. Siento que es aportar mi granito de arena para ayudar a un pueblo oprimido. El riesgo, además, es ahora menor en Kiev; el frente de guerra está en otros lugares».

Los primeros pasos musicales de Félix Ardanaz empezaron en el piano, pero desde hace poco más de una década su carrera se ha centrado en la dirección de orquesta. «El piano -dice- es un instrumento que adoro, pero el pianista lleva una vida solitaria, y la dirección es mucho más dinámica y te permite además abordar otras facetas como la gestión, la coordinación... Estás además en contacto con colectivos muy diferentes. Como director, además, me gusta el diálogo, el intercambio de ideas... Humanamente creo que es mucho más enriquecedor». Vive a caballo entre Londres y París; en esta ciudad se estrenó, hace exactamente 150 años -el 3 de marzo de 1875- la ópera 'Carmen', que va a dirigir. «Se ha programado precisamente para recordar esta efeméride», apunta el músico donostiarra, que reconoce sentirse muy cómodo en el repertorio francés.

También Ignacio García elogia el programa que va a dirigir en Kiev el día 23 -en Ucrania se celebra el Día del Idioma Español, como se recuerda en el cartel de la velada -en la que ha colaborado la embajada española en Kiev, especialmente activa en promover nuestra cultura para aliviar los desastres de la guerra-: desde pasodobles como 'El gato montés', o 'Suspiros de España' a fragmentos de zarzuela como los intermedios de 'La boda de Luis Alonso' o 'La leyenda del beso'. «Es un repertorio popular, sí, pero en manos de estos músicos suena como lo que es, gran música. «La cultura es una parte fundamental para la salud mental del ser humano», sentencia García, para concluir que «es hermoso ver cómo los ucranianos siguen con ganas de crear belleza. ¿El riesgo? Sí, vives en medio del peligro real, pero nosotros tenemos billete de vuelta. Yo siento que estar aquí es un poco como ayudarles a llevar la cruz».