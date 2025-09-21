Muere Sonny Curtis de los Crickets, autor de 'I Fought the law'

Sonny Curtis, miembro de la banda de acompañamiento de Buddy Holly, The Crickets, y autor e intérprete de clásicos como 'I fought law' o el tema principal de la serie 'The Mary Tyler Moore Show', ha fallecido a los 88 años.

Sarah, la hija de Curtis, confirmó el sábado la muerte de su padre en las redes sociales. «Me rompe el corazón contaros que mi padre Sonny falleció ayer tras una enfermedad repentina. Estoy muy agradecida de haber estado con él al final, junto con mi madre. Fue tranquilo y no sufrió. Tenía 88 años y vivió una vida más excepcional que cualquier otra persona que haya conocido. Dejó huella en este mundo y en los corazones de todos los que lo conocieron. Es un día triste, pero qué vida. Ojalá podamos recordar su vida con alegría en lugar de tristeza. Él lo habría querido así».

Noticia Relacionada Muere a los 52 años Tomas Lindberg de At the Gates, icono del metal europeo Nacho Serrano El cantante de la banda sueca ha fallecido por un agresivo cáncer en la boca

Nacido en Meadow (Texas) en el seno de una familia de músicos (sus tíos tenían una banda de bluegrass llamada The Mayfield Brothers) en 1937, Curtis tocó por primera vez junto a Holly a mediados de la década de 1950, antes de que éste formara los Crickets en 1957, a los que se unió poco después. Dejó el grupo brevemente para irse de gira con Slim Whitman, antes de volver a reunirse con Holly en 1958, pocos meses antes de la muerte de Holly en accidente de avión en febrero de 1959. Curtis permaneció en los Crickets como guitarrista principal en los años posteriores, y pronto asumió también el papel de cantante principal de la banda.

Fue en 1960 cuando compuso la que quizá sea su canción de rock más perdurable, 'I Fought the Law', que se popularizó más tarde gracias a Bobby Fuller Four, que la convirtió en un éxito del Top 10, y finalmente fue inmortalizada por The Clash, que grabaron su versión punk rock en 1979. El tema fue incluido posteriormente en la lista de las 500 mejores canciones de todos los tiempos de la revista Rolling Stone, y hubo muchísimas versiones más a cargo de Dead Kennedys, Bob Rivers, Green Day, Grateful Dead,Johnny Cash, Nanci Griffith, Bruce Springsteen,Tom Petty o Status Quo.

Curtis también compuso singles de éxito para los Everly Brothers, como el 'Walk que escribió cuando fue reclutado por el ejército en 1959, y para muchos otros artistas como Leo Sayer ('More Than I Can Say'), Keith Whitley ('I'm No Stranger to the Rain') o Glen Campbell ('The Straight Life'). Su 'Love Is All Around' de 1970 le dio otro enorme empuje de popularidad al convertirse en el tema principal del programa televisivo The Mary Tyler Moore Show.

Curtis contó que su amigo Doug Gilmore, un mánager de la industria musical que había oído que los creadores de la serie buscaban una canción para la cabecera, le había encargado el trabajo. «Por supuesto que acepté, y más tarde esa misma mañana me entregó un guion de cuatro páginas que me dio una idea general de lo que iba», cuenta Curtis, que pronto se reunió con el cocreador de la serie (y más tarde cineasta ganador de un Óscar) James L. Brooks.

«James L. Brooks entró en una enorme sala vacía, sin muebles, salvo un teléfono tirado en el suelo, y al principio pensé que era bastante frío y distante, y me dijo: «Aún no estamos en la fase de elegir una canción, pero la escucharé de todos modos»», recordó Curtis. «Así que toqué la canción, solo yo y mi guitarra, y al momento siguiente, él empezó a llamar por teléfono a gente, la sala se llenó y luego pidió que trajeran una grabadora».

Curtis grabó varios álbumes en solitario, entre ellos «Sonny Curtis» y «Spectrum», y alcanzó el Top 20 country con el sencillo «Good Ol' Girls» en 1981. En los últimos años, siguió tocando con Allison y otros miembros de los Crickets. La banda lanzó varios álbumes, entre ellos «The Crickets and Their Buddies», en el que participaron Eric Clapton, Graham Nash y Phil Everly. Una de sus canciones más destacadas fue «The Real Buddy Holly Story», una crítica a la película biográfica de 1978 «The Buddy Holly Story», protagonizada por Gary Busey.

MÁS INFORMACIÓN Muere Peggy Sue, la mujer que inspiró el gran éxito de Buddy Holly

En 2012, Curtis fue incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll junto con otros miembros de los Crickets, reconocidos como «el modelo de las bandas de rock and roll que inspiró a miles de jóvenes a formar grupos de garaje en todo el mundo». Residente en Nashville durante la segunda mitad de su vida, también fue incluido en el Salón de la Fama de los Compositores de la ciudad en 1991 y en el Salón de la Fama y Museo de los Músicos en 2007. «Sonny Curtis era un hombre amable y humilde que compuso canciones extraordinarias», ha declarado Kyle Young, director ejecutivo del Salón de la Fama y Museo de la Música Country, en un comunicado.