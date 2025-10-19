Muere Sam Rivers, bajista de Limp Bizkit, a los 48 años: «Hoy perdimos a nuestro hermano»

El mundo de la música está de luto. Sam Rivers, bajista y fundador de Limp Bizkit, una de las bandas más famosas del metal, ha fallecido a los 48 años. Así lo ha anunciado el grupo en un comunicado publicado en sus ... redes sociales en el que se han despedido de la gran figura, sin dar más claves sobre los motivos de su muerte.

«Hoy perdimos a nuestro hermano. Nuestro compañero de banda. Nuestro latido. Sam Rivers no era solo nuestro bajista; era pura magia. El pulso de cada canción, la calma en el caos, el alma en el sonido. Desde la primera nota que tocamos juntos, Sam aportó una luz y un ritmo insuperables. Su talento era espontáneo, su presencia inolvidable, su corazón enorme», escribió la banda junto a una imagen del artista tocando sobre el escenario.

«Compartimos muchísimos momentos —salvajes, tranquilos, hermosos— y cada uno de ellos significó más porque Sam estaba allí. Fue una persona única. Una verdadera leyenda de leyendas. Y su espíritu vivirá para siempre en cada ritmo, cada escenario, cada recuerdo. Te amamos, Sam. Te llevaremos con nosotros, siempre. Descansa en paz, hermano. Tu música nunca termina», recoge esta publicación, firmada por Fred Durst (vocalista), John Otto (baterista), Wes Borland (guitarrista) y DJ Lethal.

Sam Rivers fue uno de los miembros fundadores de Limp Bizkit junto a su amigo Fred Durst, al que conoció trabajando en una famosa cadena de comida rápida estadounidense. Después, junto a su primo John Otto y a Rob Waters, que más tarde sería sustituido por Wes Borland, comenzarían a hacerse conocidos en el mundo.

Entre los grandes éxitos de la banda en la que Rivers participó durante más de 30 años, se encuentran canciones como 'Break Stuff', 'Rollin' (Air Raid Vehicle)', 'Take a Look Around' o 'Behind Blue Eyes'.

Limp Bizkit, con más de 20 millones de oyentes, se encontraba en plena gira mundial cuando se han visto sorprendidos por el fallecimiento de su bajista. En el aire quedan conciertos como el que tenían previsto en España, a donde estaba pensado que volvieran tras 14 años de ausencia, que se iba a celebrar en el Resurrection Fest Estrella Galicia 2026, al que acudía como cabeza de cartel. Por el momento la banda ha evitado pronunciarse al respecto.

Padecía una enfermedad hepática y tuvo que someterse a un trasplante de hígado

En los últimos años, Rivers había tenido que lidiar con varios problemas graves de salud. Entre ellos, una enfermedad hepática causada por el excesivo consumo de alcohol que en 2015 lo obligó a retirarse temporalmente de la banda y a someterse un trasplante de hígado apenas dos años después.

Unos años después, durante una entrevista, el famoso bajista contó que, tras muchos intentos de abandonar la bebida, los médicos le advirtieron que si no dejaba de beber «iba a morir». Fue entonces cuando decidió cambiar radicalmente su estilo de vida y enfocarse en su recuperación.​