Muere el pionero del funk Sly Stone a los 82 años

El genio del funk Sly Stone, líder de una banda pionera en la integración racial, falleció a los 82 años, informó su familia a la prensa estadounidense este lunes.

Híbrido efervescente de soul psicodélico, conciencia hippie, funk tipo blues y rock construido sobre el gospel negro, su música cautivó a millones de personas durante una época dorada hasta que se hundió en el túnel de las drogas.

El cantante dio un concierto memorable con su banda en el festival de Woodstock, en agosto de 1969.

«Es con profunda tristeza que anunciamos el fallecimiento de nuestro querido padre Sly Stone de Sly and the Family Stone», afirmó su familia en un comunicado.

El líder de la banda Sly and the Family Stone «murió en paz, rodeado de sus tres hijos, su amigo más íntimo y su familia« tras una prolongada batalla contra la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y otros problemas de salud, informó la familia, según la revista Variety.

«Nos consuela saber que su extraordinario legado musical seguirá resonando e inspirando a las generaciones futuras», añadió.

Con su vibrante energía sobre el escenario y las letras de sus canciones, que a menudo denunciaban los prejuicios raciales, Stone se convirtió en una estrella.

Publicó discos que abarcaban varios géneros musicales. Pero se retiró a principios de la década de 1970 y las luchas personales acabaron por desintegrar el grupo.

Reapareció esporádicamente en giras, actuaciones erráticas en televisión y una fallida reunión en 2006 en el escenario de los premios Grammy.

En el transcurso de cinco años dejó un impacto indeleble en la música estadounidense y mundial, desde el éxito de debut del grupo «Dance to the Music» en 1967 y el primero de sus tres números uno, «Everyday People» un año después, hasta la obra maestra del rhythm and blues de los años 70 «If You Want Me To Stay».

Para muchos Sly era un genio musical que creaba el sonido del futuro. Era «como ver una versión negra de los Beatles», contó la leyenda del funk George Clinton a CBS News sobre su viejo amigo.