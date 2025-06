Muere Patrick Walden, el fiestero de los Babyshambles al que ni Pete Doherty pudo seguir el ritmo

Cuando los Libertines echaron a Pete Doherty por pasarse de las rayas en 2004, el gamberro mayor del reino formó una nueva banda donde nadie se inmiscuyera en sus asuntos drogotas, los Babyshambles. La alineación prometía titulares: estaban él, los hijos del rockero y yonki legendario Peter Perret, Peter Jr y Jamie, y un guitarrista llamado Patrick Walden que pronto batiría récords de politoxicomanía.

En esa primera época, Walden coescribió muchas de las canciones de su álbum de debut 'Down in Albion', incluyendo hits como 'Fuck Forever' o 'Pipedown'. Pero esa formación, sorpresa para nadie, duró un suspiro. Nuestro protagonista, Patrick Walden, duró hasta principios de 2006, cuando se desató su infierno personal. A sus excesos, demasiado salvajes incluso para Doherty, se sumaron problemas de comportamiento sobre el escenario y una denuncia de su novia por agresión, y el cúmulo de despropósitos acabó con su expulsión.

Sin embargo, la chica reconoció que había sido una pelea de pareja y acabó retirando los cargos, y Walden regresó con cuentagotas al grupo apareciendo en este y aquel concierto. Pero ya nunca volvió a ser miembro de pleno derecho, y en 2009 dejó de tocar con ellos definitivamente.

En 2007, Walden había formado otra banda llamada Big Dave con el batería Seb Rochford y Ruth Goller al bajo. En la primera mitad de 2008 dieron algunos conciertos en locales pequeños y se llegó a anunciar que grabarían un EP de debut, pero los planes quedaron cancelados sin explicación. El año siguiente actuó en solitario en Londres interpretando algunos tema de Babyshambles, pero en 2010 volvió a los tabloides por un esperpéntico episodio delictivo. Tras ser visto actuando de forma sospechosa en una sucursal de Wilkinsons en Sutton, el músico fue perseguido por los agentes de seguridad y encontraron en su poder artículos robados y metadona recetada a otro usuario.

En abril de 2011, Walden completó una temporada en rehabilitación y comenzó a trabajar en un nuevo proyecto con el ex miembro de Rebecas Robert Mannall. El dúo grabó 32 maquetas que han sido publicadas en varios sitios de Internet, y ese mismo año adelantó una selección de nuevo material en el Hawley Arms con Drew McConnell.

Walden siempre había sido un buen guitarrista, de hecho había trabajado como músico de sesión para estrellas como James Blunt o Whitey. Así que en 2014 se lanzó a la piscina del jazz para aprender todos sus secretos, mientras esperaba, ya como espectador, al inevitable final de los Babyshambles, que llegó ese mismo año.

En 2023, Walden reflexionó sobre su salida de la banda en una entrevista con el podcast 22 Grand Pod. «Fue como salir de un torbellino», explicó. «Me fui, pero también sentí como si me estuvieran echando hasta cierto punto. No sé hasta qué punto era cierto, pero lo sentí así». Y haciendo algo de autocrítica, añadió: «Me arrepiento de algunas cosas. Depende de cómo te sientas el día que te levantas, como a veces, pienso, no, las cosas han salido como tenían que salir. Sigo siendo amigo de todo el mundo». Parecía que el músico había encontrado cierta estabilidad, pero el pasado fin de semana, se produjo la noticia que muchos de sus fans llevaban lustros temiendo: Walden ha muerto sin que se hayan dado a conocer las causas.

En marzo, los antiguos compañeros de banda de Walden (Doherty y miembros de segunda generación como el bajista Drew McConnell y el batería Adam Ficek) se juntaron para dar un concierto tocando los clásicos de Babyshambles. Y curiosamente, la muerte de Walden se ha producido en medio de fuertes rumores del regreso de la banda. Incluso el propio Doherty ha tomado la patata caliente al insinuar que la reunión se producirá en algún momento de este año. «Está en proyecto», dijo recientemente a New Musical Express. «Volveremos a juntarnos y nos meteremos en una habitación con los instrumentos y tocaremos las viejas canciones, luego nos subiremos al escenario y lo haremos. Pero es el 'quién' y el 'cuándo' lo que hay que resolver. Creo que lo mantendremos en el horizonte y nos ocuparemos de ello el año que viene».

A la pregunta de si quería grabar otro disco de los Babyshambles, respondió: «No tengo ni idea. Escribí una nueva canción el otro día que creo que realmente funcionaría como una 'canción de los Shambles'. ¿Quién sabe? Todavía falta mucho. Será el próximo otoño, así que ya veremos».