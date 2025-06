Muere Mick Ralphs, guitarrista fundador de Bad Company y Mott the Hoople El autor de grandes clásicos del rock setentero como 'Can't get enough' ha fallecido a los 82 años, a unos pocos meses de ser incluido en el Rock& Roll Hall of Fame

Mick Ralphs, cantante, compositor, guitarrista y miembro fundador de los grupos clásicos del rock británico Bad Company y Mott the Hoople, ha fallecido a los 81 años. El cantante Paul Rodgers y el baterista Simon Kirke, compañeros de Bad Company, les han rendido homenaje con un mensaje en el que no se informa de la causa de la muerte.

«Nuestro Mick ha fallecido, mi corazón acaba de golpear el suelo. Nos ha dejado canciones y recuerdos excepcionales. Era mi amigo, mi compañero compositor, un guitarrista increíble y versátil que tenía el mayor sentido del humor. En nuestra última conversación, hace unos días, compartimos una carcajada, pero no será la última. Hay muchos recuerdos de Mick que nos harán reír. Mis condolencias a todos los que le querían, especialmente a su único y verdadero amor, Susie. Os veré en el cielo», ha escrito Rodgers. Por su parte, Kirk despide a «un querido amigo, un maravilloso compositor y un guitarrista excepcional al que echaremos profundamente de menos».

Entre los mayores logros compositivos de Ralphs está el haber escrito o coescrito éxitos como 'Can't Get Enough' y 'Feel Like Makin' Love' para Bad Company, 'Rock and Roll Queen' y 'One of the Boys' para Mott the Hoople, 'Ready for Love', que fue grabada por ambas bandas, y más tarde compuso 'Flying Hour' mano a mano con George Harrison.

Nacido en Stoke Lacy, Herefordshire, Inglaterra, Ralphs empezó a tocar la guitarra de blues cuando era adolescente. Tocó en varias bandas en su adolescencia antes de convertirse en miembro de Silence, una banda con sede en Hereford, cerca de Gales, y, a los 20 años, en 1966, cofundó el Doc Thomas Group, que se convertiría en Mott the Hoople tres años después. Abandonó el grupo en 1973, poco después de que éste alcanzara el éxito comercial con 'All the Young Dudes', escrito y producido por David Bowie, uno de sus mayores fans, quien de hecho fue el responsable de que no se separaran un año antes por la falta de éxito comercial, convenciéndoles para grabar con él.

Sin embargo, cuando llegó la ansiada repercusión, Ralpsh abandonó el barco. Entonces formó Bad Company con el cantante Paul Rodgers, que había abandonado su propio grupo, Free. A ellos se unirían Simon Kirke, batería de Free, y Boz Burrell, ex bajista y vocalista de King Crimson, y el grupo firmó con el sello discográfico de Led Zeppelin, Swan Song, gracias al mánager de Zeppelin, Peter Grant.

El éxito del grupo fue instantáneo, con su debut homónimo de 1974 logrando cinco veces el Disco de Platino gracias a los hits 'Can't Get Enough' y una nueva versión de 'Ready for Love'. El éxito del grupo continuó con su segundo álbum, 'Straight Shooter', que incluía el éxito 'Shooting Star', y durante el resto de la década, con una versión de éxito del clásico de los 50 'Young Blood' y, más tarde, 'Rock and Roll Fantasy'. La banda se separó en 1982, pero volvió a reunirse varias veces en los años siguientes.

Tras la disolución Ralphs grabó un álbum en solitario (en total tiene tres álbumes como solista, 'Take This' de 1984, 'It's All Good' de 2001 y 'That's Life' de 2003), pero pronto reformó Bad Company con Kirke y dos nuevos cantantes que sustituyeron a Rodgers. El grupo grabó cuatro álbumes a partir de los ochenta, pero en 1990 Ralphs se retiró de una de sus giras, alegando que nunca le había gustado la carretera y que tenía que cuidar de su padre enfermo. Ralphs también se unió a David Gilmour, guitarrista de Pink Floyd, en una gira en solitario en 1984, hizo una gira con Ian Hunter en 2004 y participó en una reunión de Mott the Hoople en otoño de 2009.

En 2011 formó The Mick Ralphs Blues Band con músicos que conoció mientras participaba como invitado en una jam session en el pub Nag's Head de High Wycombe.

Ralphs sufrió un derrame cerebral días después de la que sería su última actuación con Bad Company en el O2 Arena de Londres en 2016, y desde entonces había estado postrado en cama. El próximo mes de noviembre, entrará a formar parte del Salón de la Fama del Rock and Roll como miembro de Bad Company. «Estoy eufórico, me siento genial... es fabuloso ser incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll», dijo Ralphs al conocer la noticia