Muere el letrista estadounidense Alan Bergman a los 99 años

El compositor Alan Bergman escribió una canción con su futura esposa el día que se conocieron y, durante los 60 años siguientes, nunca dejaron de hacer música juntos. El mítico letrista estadounidense ha fallecido, apenas tres años después de que lo hiciera su mujer en 2022.

«Era una canción terrible, pero nos encantó el proceso. Y desde ese día, hemos estado escribiendo juntos», dijo el artista en 2011 sobre aquella primera colaboración. Bergman, mitad de uno de los mejores dúos de compositores de Estados Unidos, murió este jueves a la edad de 99 años, según informó a Reuters Ken Sunshine, portavoz de la familia.

Durante su carrera, escribió con su esposa 'The Way We Were', 'The Windmills of Your Mind', melodías para la película 'Yentl' y los temas de las comedias televisivas de los 70 'Maude', 'Alice' y 'Good Times'. Juntos ganaron tres Oscar, cuatro Emmy y dos Grammy, y lograron entrar en el Salón de la Fama de los Compositores en 1980.

Sus letras fueron musicadas por compositores como Michel Legrand, Marvin Hamlisch, John Williams y Quincy Jones. Cantantes de la talla de Dean Martin, Frank Sinatra, Johnny Mathis, Barbra Streisand y Sting interpretaron sus canciones.

Alan Bergman nació en septiembre de 1925 en Brooklyn, Nueva York, en el mismo hospital que su esposa unos años más tarde. Sin emabrgo, la pareja no se conoció hasta 1956, cuando fueron presentados por el compositor Lew Spence en Los Ángeles.

Estudió en la Universidad de Carolina del Norte y completó un máster en música en la Universidad de California, donde conoció al compositor Johnny Mercer. Este último, letrista de 'Moon River' para la película 'Desayuno con diamantes' en 1961, se convirtió en su mentor.

A pesar de su deseo de escribir canciones -había firmado la primera con 13 años-, Bergman trabajó primero como productor de televisión en Filadelfia. Tras su precoz inicio en el mundo de la composición, continuó hasta pasados los 90, incluso tras la defunción de su esposa. El tema 'Wherever I May Go (for Marilyn)' era un homenaje a ella.