Muere Jimmy Cliff, mito del reggae en la música y el cine con 'The harder they come'

El cantante y actor jamaicano Jimmy Cliff, principal responsable junto a Bob Marley de convertir el reggae en un fenómeno global gracias a la película 'The harder they come', ha fallecido a los 81 años.

Así lo comunica un mensaje en Instagram de su ... esposa Latifa Chambers, también firmado por sus hijos, Lilty y Akenen, que dice: «Con profunda tristeza les comparto que mi esposo, Jimmy Cliff, ha fallecido debido a una convulsión seguida de neumonía. Estoy agradecida con su familia, amigos, colegas artistas y compañeros de trabajo que han compartido su camino con él. A todos sus fans de todo el mundo, por favor sepan que su apoyo fue su fortaleza a lo largo de toda su carrera... Jimmy, mi querido, que descanses en paz. Seguiré tus deseos».

Los inmensos hits de Cliff en la industria del reggae, como 'You Can Get It If You Really Want', 'I Can See Clearly Now' o 'Wonderful World, Beautiful People', y su papel principal en el mencionado filme de 1972 se consideran parte fundamental de la cultura jamaicana contemporánea. NOTICIA EN AMPLIACIÓN

Artículo solo para suscriptores Si ya estás suscrito, inicia sesión