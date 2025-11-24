Suscríbete a
ABC Cultural
Última hora
Telefónica plantea un ERE de 5.040 trabajadores en sus tres filiales principales

Muere Jimmy Cliff, mito del reggae en la música y el cine con 'The harder they come'

El legendario artista jamaicano ha fallecido a los 81 años

Noches de ska y satén en Icónica Santalucía Sevilla Fest

El artista jamaicano Jimmy Cliff
El artista jamaicano Jimmy Cliff abc
Nacho Serrano

Nacho Serrano

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El cantante y actor jamaicano Jimmy Cliff, principal responsable junto a Bob Marley de convertir el reggae en un fenómeno global gracias a la película 'The harder they come', ha fallecido a los 81 años.

Así lo comunica un mensaje en Instagram de su ... esposa Latifa Chambers, también firmado por sus hijos, Lilty y Akenen, que dice: «Con profunda tristeza les comparto que mi esposo, Jimmy Cliff, ha fallecido debido a una convulsión seguida de neumonía. Estoy agradecida con su familia, amigos, colegas artistas y compañeros de trabajo que han compartido su camino con él. A todos sus fans de todo el mundo, por favor sepan que su apoyo fue su fortaleza a lo largo de toda su carrera... Jimmy, mi querido, que descanses en paz. Seguiré tus deseos».

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app