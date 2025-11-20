Muere Gary 'Mani' Mounfield, icono del brit-pop y bajista de Stone Roses y Primal Scream

«Estoy totalmente conmocionado y absolutamente devastado al enterarme de la noticia sobre Mani, mi héroe». Así ha despedido Liam Gallagher, fan número uno de Stone Roses, a Gary 'Mani' Mounfield, el bajista de la mítica banda pionera del brit-pop que allanó el ... terreno a Oasis y tantos otros grupos ingleses de los noventa.

Según ha dado a conocer en Facebook su hermano en la tarde de este jueves, el veterano músico de Manchester ha muerto y aunque no se informa de la causa, se sabe que hace dos días sufrió un ataque en su casa que requirió traslado urgente al hospital: «Con el corazón destrozado tengo que anunciar el triste fallecimiento de mi hermano», ha escrito Greg Mounfield.

Minutos después, su compañero de banda, el cantante Ian Brown, despedía a su amigo con un escueto «descansa en paz, Mani». A partir de ahí, la cascada homenajes ha sido incesante. El guitarrista de Oasis, Paul 'Bonehead' Arthurs, también ha sido breve: «DEP Mani. X».

Otro miembro de Oasis, el baterista Tony McCarroll, escribe: «¡DEP Mani! ¡Noticia devastadora! ¡Nos vemos allá arriba, amigo! ¡Leyenda!». James Walsh, de Starsailor, dice que está «destrozado» al enterarse de la noticia. «Además de ser una leyenda y un bajista increíble, tenía un don especial para hacer reír a todo el mundo y hacerte sentir cómodo cada vez que te encontrabas con él. Un verdadero caballero».

Tim Burgess, de The Charlatans, ha publicado en sus redes una foto de ambos con el mensaje: «Compartí esta foto hace una semana, más o menos, por el cumpleaños de Mani. Siempre me saca una sonrisa, y a él le pasaba exactamente lo mismo. Una persona excepcional en todos los sentidos, un amigo maravilloso. Te quiero, Mani. Nunca te olvidaremos».

«Te voy a echar muchísimo de menos», ha escrito Rowetta, exvocalista de Happy Mondays, al tiempo que rendía homenaje a Imelda, la difunta esposa de Mani. «Todo mi cariño para los chicos, la familia y todos los que lo conocieron y amaron». Shaun Ryder, del mismo grupo, dice: «DEP Mani. Mis más sentidas condolencias a sus hijos gemelos y a toda su familia».

Otra leyenda como Peter Hook, de Joy Division y New Order, ha escrito en X: «Dios mío. Mani... esta vez no encuentro las palabras, de verdad. No me lo puedo creer. Todo mi cariño para su familia. Es muy triste. Descansa en paz, amigo. Con cariño, Hooky. X»

Una carrera turbulenta, pero brillante

Nacido en Lancashire (Gran Bretaña) el 16 de noviembre de 1962, Gary Mounfield se unió a Ian Brown a la voz, John Squire a la guitarra y Alan 'Reni' Wren a la batería para formar The Stone Roses, que se convirtió en la vanguardia de la escena 'Madchester' de finales de los 80 combinando influencias del rock alternativo, el punk, la psicodelia, el dance, el funk y el reggae, siempre con un gran peso de las líneas de bajo de Mani, en un aclamado álbum debut publicado en 1989 con hits como 'She Bangs The Drums', 'I Am The Resurrection' y sobre todo 'I Wanna Be Adored', cuyo videoclip marcó a la primera generación de espectadores de la MTV.

Su siguiente disco, 'Second Coming' (1994), estuvo a la altura (los dos entraron en el Top5 británico), pero las tensiones entre los miembros del grupo acabaron llevando a su disolución en 1996, dando al traste con los augurios de algunos críticos que veían en ellos a los nuevos Beatles.

Mani se unió entonces a la banda de rock escocesa Primal Scream, tocando por primera vez en su álbum 'Vanishing Point' de 1997. Con ellos grabó cuatro álbumes más antes de marcharse en 2011 para participar en una reunión de The Stone Roses que fue más o menos igual de turbulenta que su primera etapa.

El grupo salió de gira por medio mundo (incluyendo España) con críticas desiguales de sus conciertos, y lanzaría dos nuevos singles titulados 'All For One' y 'Beautiful Thing', antes de separarse nuevamente en 2017 al renacer los viejos demonios internos de la banda.

'Mani' había estado este año en España, cuando visitó Bilbao como DJ invitado en la 'fanzone' que montaron los hinchas del Manchester United en el Parque Etxebarria el día de la final de la Europa League el pasado 21 de mayo. Allí pinchó algunos de sus temas favoritos, aunque no pudo celebrar la victoria al ser derrotado su equipo.

Mani ha fallecido casi exactamente dos años después de la muerte de su esposa Imelda, el 18 de noviembre de 2023. La pareja tuvo dos hijos gemelos, Gene y George, de 12 años, que nacieron en enero de 2013.