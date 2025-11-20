Suscríbete a
Muere Gary 'Mani' Mounfield, icono del brit-pop y bajista de Stone Roses y Primal Scream

El músico británico ha fallecido a los 63 años, dos días después de sufrir un episodio de convulsiones

The Stone Roses estrenan su primer single en 22 años

Stone Roses en una foto de archivo (Mani, arriba)
Stone Roses en una foto de archivo (Mani, arriba) abc
Nacho Serrano

Nacho Serrano

«Estoy totalmente conmocionado y absolutamente devastado al enterarme de la noticia sobre Mani, mi héroe». Así ha despedido Liam Gallagher, fan número uno de Stone Roses, a Gary 'Mani' Mounfield, el bajista de la mítica banda pionera del brit-pop que allanó el ... terreno a Oasis y tantos otros grupos ingleses de los noventa.

