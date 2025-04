Muere el artista de culto David Thomas, antihéroe del rock de vanguardia al frente de Pere Ubu

Personaje difícil, anguloso, esquivo, desafiante, David Thomas era una de las anti-rockstars más fascinantes que emergieron en la década de los setenta. El músico de Miami, que nunca gozó de una salud de hierro precisamente, ha sucumbido este miércoles a «una larga enfermedad», como anuncia un post publicado en la página web de su grupo, Pere Ubu.

El comunicado de la banda dice que Thomas «murió en su ciudad natal de Brighton & Hove, con su mujer y su hijastra más joven a su lado. MC5 estaba sonando en la radio. En última instancia será devuelto a su hogar, la granja de Pensilvania, donde insistía en que iba a ser 'arrojado al granero'».

El grupo revela en su despedida que habían estado grabando un nuevo álbum que «él sabía que iba a ser el último», y que lo terminarán en su honor. «Nos esforzaremos por continuar con la mezcla y finalización del nuevo álbum para que su última música esté disponible para todos. Aparte de eso, dejó instrucciones de que se siguiera trabajando para catalogar todas las cintas de los conciertos en directo a través de la página oficial de Bandcamp. Su autobiografía estaba casi terminada y la terminaremos por él. El Patreon de Pere Ubu continuará como una comunidad, dirigida por communex».

El comunicado concluye: «Os dejamos con sus propias palabras, que resumen quién era mejor que nosotros: 'Me llamo David Fucking Thomas... y soy el cantante de la mejor puta banda de rock and roll del mundo'... Larga vida a Pere Ubu». A finales de 2017, la banda canceló una serie de conciertos en Estados Unidos debido a los problemas de salud de Thomas. «David insistió en continuar la gira, pero sus médicos han insistido en que se quede donde está por el momento», dijo el grupo en un comunicado.

Thomas arrancó su carrera musical como fundador del efímero grupo Rocket From the Tombs, un grupo de Cleveland considerado influyente en los círculos proto-punk, aunque sólo duró algo más de un año entre 1974y1975 y se disolvió antes de grabar un álbum. Thomas creó entonces Pere Ubu, un proyecto autodefinido como «avant-garage» que se inspiró en la música concreta, el rock de los 60, el arte escénico y la imaginería visual de los entornos industriales del Medio Oeste estadounidense, y que tomó su nombre del personaje 'Père Ubu' (padre Ubú) de la obra de teatro francesa 'Ubú Rey' de Alfred Jarry.

La primera fase de la banda duró de 1975 a 1982, y en 1987 se reunió con algunos cambios de personal. A partir de entonces Thomas siguió alternando el trabajo con diferentes formaciones de Pere Ubu con proyectos en solitario, bandas paralelas e incluso una reunión de Rocket From the Tombs, que por cierto acababa de lanzar con motivo del Día de las Tiendas de Discos una edición 50 aniversario de una colección de temas de ensayo y en directo, con una pegatina con una cita de The Guardian que calificaba a Rocket From the Tombs como «el grupo más autodestructivo que jamás haya destrozado las seis cuerdas».

En total, Pere Ubu publicó 19 álbumes de estudio desde 1978 hasta 2023, aunque el grupo anunció recientemente que su página de Bandcamp contaba ya con 40 álbumes, incluidas ediciones de archivo en directo.

Thomas también hizo muchas colaboraciones con diversos músicos, como los guitarristas Richard Thompson y Philip Moxham, y los ex alumnos de Henry Cow, el bajista y oboísta Lindsay Cooper, el batería Chris Cutler y el bajista John Greaves. A lo largo de la década de 1980, también mantuvo un trío rotatorio apodado Accordion Club, que en varias ocasiones incluyó a John Kirkpatrick, Chris Cutler, Garo Yellin e Ira Kaplan.

Además actuó en producciones teatrales, incluidas varias de Hal Willner, y en una producción del West End londinense de Shockheaded Peter. Pronunció su conferencia «La geografía del sonido en la era magnética» en la Universidad Clark y en la UCLA, y puso en escena su «ópera de improvisación» 'Mirror Man' en países de Europa y Norteamérica, con contribuciones de muchos de sus colaboradores anteriores, así como de Linda Thompson, Bob Holman, Robert Kidney, Van Dyke Parks, Frank Black, George Wendt y Syd Straw. En 2010 actuó con el respaldo de la banda australiana The Holy Soul. En los últimos años ha estado alternando grabaciones y actuaciones principalmente entre iteraciones de Pere Ubu, David Thomas and Two Pale Boys, además de haber vuelto a reunir a Rocket from the Tombs.