Muere a los 52 años Tomas Lindberg de At the Gates, icono del metal europeo

El cantante de la banda sueca ha fallecido por un agresivo cáncer en la boca

El cantante Tomas Lindberg instagram
Nacho Serrano

El cantante de At The Gates, el icónico Tomas Lindberg alias 'Tompa', ha fallecido a los 52 años tras una lucha de dos años contra un cáncer muy agresivo en la boca. Así lo han comunicado en la mañana de este martes ... 16 de septiembre) sus colegas de escena David Isberg, ex vocalista de Opeth, y Michael Amott, guitarrista de Arch Enemy, donde toca la batería el hermano de Daniel Erlandsson, a su vez baterista de At The Gates. Más tarde, la cadena de noticias sueca SVT Nyheter ha informado de que la familia de Lindberg ha confirmado su fallecimiento.

