Muere a los 75 años Miguel Morales, de Los Brincos

Miguel Morales, miembro de Los Brincos, ha fallecido este jueves a los 75 años. Según informa Vanitatis, el músico llevaba tiempo arrastrando problemas de salud que prefirió llevar en la más estricta intimidad. Sus seres queridos podrán darle un último adiós el sábado a las 14h, en un acto íntimo el Tanatorio Norte de Madrid.

Hermano de Junior, era cuñado de Rocío Dúrcal y tío de Carmen y Shaila Dúrcal. Estaba casado con Fedra Lorente, conocida como 'La Bombi'. Nacido en Manila, empezó haciendo los coros en el grupo Los Pekenikes junto a su hermano Antonio. Entró en la última etapa de Los Brincos sustituyendo a Vicente Ramírez, para después crear el grupo Barrabás, producido por el líder de Los Brincos, Fernando Arbex.

Ha compuesto música para varias películas, y desde el año 2000 ha actuado regularmente con Los Brincos tras impulsar personalmente su regreso.

