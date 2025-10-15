Muere a los 51 años D'Angelo, cantante pionero del 'neo-soul'

El artista de soul D'Angelo, pionero de la música neo-soul, ha fallecido a los 51 años «tras una prolongada y valiente batalla contra el cáncer», según informó su familia en un comunicado este martes. Ganador de cuatro premios Grammy y nominado en 14 ... ocasiones, D'Angelo es considerado por muchos críticos como uno de los mejores cantantes de todos los tiempos.

«La estrella brillante de nuestra familia apagó su luz para nosotros en esta vida. Tras una prolongada y valiente batalla contra el cáncer, nos entristece profundamente anunciar que Michael D'Angelo Archer, conocido por sus seguidores de todo el mundo como D'Angelo, falleció», declaró su familia en un comunicado a la revista Variety.

D'Angelo, cuyo nombre real era Michael Eugene Archer, comenzó su carrera en la década de 1990 con su álbum debut 'Brown Sugar', que alcanzó el número cuatro en la lista de los mejores álbumes de R&B/hip-hop de Billboard en 1995. La canción del álbum, 'Lady', alcanzó el top 10 de la lista Hot 100 de Billboard, y las canciones 'Cruisin' y la que da título al álbum, 'Brown Sugar', recibieron elogios de la crítica con un nuevo sonido soul que mezclaba la suavidad del canto de los años de 1970 con sonoridades analógicas y hip hop.

Abrió el camino a personalidades como Erykah Badu, Lauryn Hill y más tarde a artistas como Bilal o, más recientemente, Frank Ocean. «Qué triste pérdida la de D'angelo. Pasamos tantos buenos momentos juntos. Te echaremos mucho de menos. Descansa en paz, D'. Te queremos, REY», escribió DJ Premier en su cuenta en X. D'Angelo y DJ Premiere colaboraron juntos en el sencillo «Devil's Pie» de 1998.

La biblia de la industria musical Pitchfork reconoció a D'Angelo por ayudar a «definir el movimiento neo-soul». En 2016, apareció en una lista de reproducción del expresidente de Estados Unidos Barack Obama junto a otros grandes de la música como la superestrella del pop Janet Jackson, la cantante de soul Janelle Monae y el rockero de blues Gary Clark Jr.