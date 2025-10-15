Suscríbete a
Muere a los 51 años D'Angelo, cantante pionero del 'neo-soul'

Comenzó su carrera en la década de 1990 con su álbum debut 'Brown Sugar', que alcanzó el número cuatro en la lista de los mejores álbumes de R&B/hip-hop de Billboard en 1995. Llegó a ganar cuatro premios Grammy

El artista de soul D'Angelo
AFP

El artista de soul D'Angelo, pionero de la música neo-soul, ha fallecido a los 51 años «tras una prolongada y valiente batalla contra el cáncer», según informó su familia en un comunicado este martes. Ganador de cuatro premios Grammy y nominado en 14 ... ocasiones, D'Angelo es considerado por muchos críticos como uno de los mejores cantantes de todos los tiempos.

