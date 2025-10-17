Suscríbete a
Muere a los 74 años Ace Frehley, cofundador y exguitarrista de Kiss

El legendario grupo de rock contó con su figura desde sus orígenes en 1973 hasta 1982. En los 90 volvería brevemente, antes de dar paso a una carrera en solitario

Gene Simmons y Ace Frehley, cofundadores de Kiss, durante un concierto previo a la Super Bowl de 1999
Gene Simmons y Ace Frehley, cofundadores de Kiss, durante un concierto previo a la Super Bowl de 1999

AFP

Ace Frehley, cofundador y exguitarrista de la banda de rock Kiss, falleció a los 74 años en Estados Unidos, informó su entorno este jueves.

El legendario músico «murió pacíficamente en su casa rodeado por su familia en Morrison, Nueva Jersey, debido a una ... reciente caída», detalló su representante, Lori Lousararian, en un comunicado enviado a la AFP. «Estamos completamente devastados», dijo su familia en un comunicado.

