Suscríbete a
ABC Cultural

Crónica

Las mil y una noches de Dani Martín

El cantante madrileño continúa su éxito en el Movistar Arena

Dani Martín: el regreso del músico que aprendió a vivir de su propio legado

Dani Martín, durante su concierto en el Movistar Arena, en Madrid
Dani Martín, durante su concierto en el Movistar Arena, en Madrid Europa PRess

Arcadio Falcón

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Son días de cambios. Anda el mundo convulso, cansado, como a punto de darse de sí. Llueve en Madrid, algo que no pasaba desde que se fue la primavera y he perdido el paragüas. Al final de la calle del pintor espera el Movistar Arena, ... Dani Martín y sus bodas de plata. El madrileño celebra 25 años de una carrera partida en dos, primero con El Canto del Loco, la banda de todos, y luego en solitario. Hoy es el segundo de muchos conciertos en el Movistar Arena y, con todo vendido, arranca puntual.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app