Un miembro de la súper-banda 'indie' The New Pornographers, arrestado por posesión de pornografía infantil

Parece un chiste macabro, pero la realidad siempre supera a la ficción. Joe Seiders, el baterista de la súper-banda indie canadiense The New Pornographers, ha sido detenido por posesión de pornografía infantil incluyendo imágenes de graves abusos sexuales a menores.

Según ha informado la oficina del sheriff del condado de Riverside, California, Seiders está implicado en dos incidentes. El lunes 7 de abril, un niño de 11 años denunció que un hombre había intentado grabarle en el baño de un restaurante de comida rápida, y el miércoles 9 de abril, los agentes de policía recibieron otra denuncia del restaurante, según la cual un hombre «entraba y salía del baño con varones menores de edad».

Los agentes detuvieron a Seiders en el lugar de los hechos y obtuvieron órdenes de registro de su domicilio, vehículo y teléfono, donde «se encontraron pruebas que lo implicaban en los dos incidentes denunciados, así como en otros delitos, incluida la posesión de pornografía infantil», dice el comunicado del sheriff. También se le ha acusado de «acoso a un menor, invasión de la intimidad e intento de invasión de la intimidad».

Seiders está detenido en el centro penitenciario Larry D. Smith bajo fianza de un millón de dólares, y está previsto que regrese al tribunal el martes 22 de abril para celebrar una vista de conciliación por delito grave en el Centro de Justicia Larson de Indio, California.

A primera hora de la mañana de este viernes 18 de abril, el que ya es oficialmente su ex grupo ha emitido un comunicado en su cuenta de Instagram, en el que se lee: «Todo el mundo en la banda está absolutamente conmocionado, horrorizado y devastado por la noticia de los cargos contra Joe Seiders, y hemos cortado inmediatamente todos los lazos con él. Nuestros corazones están con todos los que han sido impactados por sus acciones».

A The New Pornographers se les califica de 'súper banda' porque la mayoría de sus miembros ha tocado antes en otros proyectos de renombre en la escena independiente norteamericana. Liderada por AC Newman y la cantautora Neko Case, la formación debutó con 'Mass Romantic' en el año 2000, y su mayor éxito en las listas de ventas llegó con el álbum de 2014 'Brill Bruisers', que alcanzó el número 13 en Estados Unidos.

Joe Seiders se unió a los New Pornographers precisamente tras el lanzamiento de ese disco, sustituyendo a su batería de toda la vida Kurt Dahle. Tocó en 'Whiteout Conditions', de 2017, 'In the Morse Code of Brake Lights', de 2019, 'Continue as a Guest', de 2023, y en el reciente single 'Ballad of the Last Payphone', y ha actuado en directo con la banda durante estos once años.