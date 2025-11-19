Suscríbete a
ABC Cultural
Última hora
Santos Cerdán sale de la cárcel tras cinco meses interno

Marta Sánchez: «Los ciudadanos somos marionetas de los gobiernos»

La cantante celebra sus cuatro décadas en el oficio con '40 Años 1985-2025', un exuberante recopilatorio con temas y fotos inéditas y un libreto escrito por ella misma

Marta Sánchez: «58 años y viviendo la música como el primer día»

Suscríbete
Si ya estás suscrito, inicia sesión Para más información
La cantante Marta Sánchez
La cantante Marta Sánchez abc
Nacho Serrano

Nacho Serrano

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Las tablas que tiene Marta Sánchez después de cuarenta años en el mundo del espectáculo se notan en todo. Antes de empezar la entrevista quiere que pongan la calefacción así, los focos asá, el pelo tiene que estar impecable, el micrófono bien escondido para ... no afear el outfit... Suerte que su naturalidad inherente vaporice ese divismo ganado a pulso nada más empezar a charlar sobre '40 años: 1985-2025', un recopilatorio que combina lo mejor de su carrera con materiales inéditos, todo ello desgranado de su puño y letra en un libreto que culmina un artefacto que todo buen fan debería tener en la estantería en formato físico.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Sobre el autor Nacho Serrano

Periodista cultural especializado en música. Colaborador de ABC desde 2006, dirige el blog «He reunido a la banda.com» y escribe en revistas especializadas como Ruta66.

Nacho Serrano

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app