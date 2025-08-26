Las voces del pop en español se despiden de Manuel de la Calva

El grupo Amaral, que coincidió con El Dúo Dinámico en los escenarios, se despide de Manuel de la Calva en conversación con ABC. «Tuve el honor de cantar junto a Manolo y Ramón 'El final del verano' en el Sonorama de 2016», explica la cantante Eva Amaral. «Fueron encantadores en todo momento, tanto es así que pusieron el tono de la canción en la tesitura que mejor me resultaba. La reacción del público fue muy cálida y recuerdo con mucho cariño que me contaron un montón de anécdotas de los años sesenta, una época mítica para la evolución de la música en general y del rock en especial. Me contaron como en sus inicios llegaron a grabar con un joven guitarrista. Era Jimmy Page y mas tarde se convertiría en un referente junto a Led Zeppelin. Queremos recordar a Manuel y mandar un gran abrazo a su familia y amigos».

También en ABC se ha despedido Ignacio Martín Sequeros, de Pekenikes: «Creo que como Dúo Dinámico, comenzaron, como lo hicimos nosotros, en 1959, aunque nuestro grupo siguió de forma continua y sigue haciéndolo hasta ahora en 2025, mientras ellos, interrumpieron sus galas en algunos de los años que transcurrieron a lo largo de esa etapa», recuerda.

«Por supuesto que compartimos algunos escenarios, cada uno con su espectáculo, por ejemplo, en las Salas Consulado o la de Victoria en Madrid, en la Playa de la Concha en San Sebastián y por otros lugares de España. Hace como tres años, se sentaron junto a mi, en una Asamblea a la que acudimos a la Sala Principal de SGAE y allí, estuve previamente conversando con ellos sobre algunos asuntos musicales», cuenta el bajista.

«También, en otros lugares, coincidimos también, como en la Sala Clamores, de un modo más cordial», continúa Martín Sequeros. «Manolo nunca rehuía el conversar y casi siempre con una cara de sonrisa, como queriendo estar en primer plano de tales conversaciones. Conmigo en particular, siempre fue muy amable, aunque musicalmente no llegamos a hacer colaboraciones juntos, al menos de una forma directa. Eso quedó como 'Asignatura Pendiente'… Sin duda, ellos han sido un gran referente y de importancia, para nuestra Cultura Musical Española, por más de 65 años más o menos, haciéndose recordar, por sucesivas generaciones y transmitidos sus éxitos, de padres a hijos, nietos y hasta bisnietos. Es un mérito que muy pocos logran en esta España y por ello sin duda, merecen un buen reconocimiento. Descanse en Paz Manolo por su buen testamento que ha enriquecido a la Música Española».

Por su parte, Alberto Jiménez del grupo Miss Caffeina, que cantó con ellos 'Resistiré' en el mismo festival, añade: «Era muy de los 90 que un señor llamase a tu puerta y le vendiese a tus padres una enciclopedia o en nuestro caso un equipo de música con una gran colección de discos míticos, y buceando en esos discos di con uno de El Duo Dinámico, y aunque por edad no me tocaba, me quede impactado por su forma de hacer melodías y armonías, por esas letras de amores lejanos pasados, y me cautivaron aún más al ver 'Búsqueme a esa chica' con Marisol. Quien me iba a decir que a mi que muchos años después estaría cantando Resistiré con ellos en el Sonorama, siendo tan generosos, haciéndome sentir bienvenido… algo que guardaré para siempre en mi corazón. Creo que con Manuel de la Calva se va una parte muy importando de la música en España».