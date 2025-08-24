Mando Diao deja al Festival Gigante sin su cabeza de cartel, aunque Alcalá Norte salva la papeleta 'in extremis'

El Festival Gigante, que se celebra del 28 al 30 de agosto en Guadalajara, está viviendo una previa de infarto: su cabeza de cartel, Mando Diao, se caía a una semana del comienzo de la cita, aduciendo «causas personales graves». Un hueco casi insalvable que la organización ha conseguido llenar gracias a Alcalá Norte, apuesta nacional y muy de moda que salva 'in extremis' una de las peores pesadillas que puede vivir un encuentro de estas características.

Así, si todo sigue según lo previsto, los madrileños de 'La vida Cañón' tocarán el primer día, jueves 28, junto a otros nombres como Barry B, Despistaos o Eva Rijlen, que toca en casa presentando disco. La segunda jornada se abre más pronto, desde el medio día, con conciertos en la plaza del Ayuntamiento de la capital alcarreña. The Sweet River Band, Cápsula y DJ Panalero amenizarán el vermut de 13 a 17 horas, para luego dar el relevo a las nuevas instalaciones situadas en las afueras de la ciudad, junto al centro comercial Ferial Plaza. Allí, Exonvaldes, Shego, Anaut, Travis Birds, Carolina Durante o la Habitación Roja se turnarán entre los tres escenarios de la nueva ubicación.

El último día también habrá conciertos en el centro a mediodía, con Alondra Bentley, Casino Montreal o Gloria DJ. Ya a partir de las 18 en el recinto del festival será el turno de Terror Milk, Alice Wonder, Crystal Fighters o La La Love You, con Superframe cerrando, como viene siendo costumbre, en el escenario principal.

Noticia Relacionada Carolina Durante y Alcalá Norte: manual de instrucciones para sobrevivir al 'hype' Nacho Serrano ABC reúne a dos de los grupos de mayor éxito del circuito indie nacional

Mando Diao y los años difíciles

Los suecos Mando Diao son una de las bandas más consagradas del panorama indie rock a nivel mundial. Desde su creación a finales de los 90, letras y acordes de canciones como 'Dance With Somebody' o 'Primal Call' se han convertido en himnos generacionales. Sin embargo, en 2015 el cofundador Gustaf Norén anunció su salida, una decisión que fue comunicada oficialmente como resultado de «visiones diferentes» dentro del grupo. Esta separación supuso un punto de inflexión para la banda: aunque fue recibida con cierto impacto interno, también abrió paso a una reconfiguración creativa. Como parte de esa nueva etapa, Jens Siverstedt se incorporó como guitarrista y vocalista.

Esta inesperada cancelación de la gira completa de Mando Diao para 2025, incluida su actuación en el Festival Gigante, fue atribuida a causas personales graves, sin que se especificaran más detalles ni trascendiera más información. «Entendemos la decepción que esto puede causar y nos disculpamos sinceramente con todos los afectados», señaló el grupo en el comunicado, en el que también se podía leer: «Esperamos volver a los escenarios y compartir música con vosotros otra vez en el futuro».