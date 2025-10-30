Suscríbete a
ABC Cultural

Leonor Watling: «Ya nadie se enamora del amigo de un amigo, ahora todo va con una app. El click lo ha invadido todo»

Con Marlango en pausa, la artista sale de gira con Leo Sidran para presentar su disco conjunto 'Leo & Leo'

El Café Central consigue posponer su cierre al menos hasta principios de 2026

Leonor Watling y Leo Sidran, en un balcón del centro de Madrid
Leonor Watling y Leo Sidran, en un balcón del centro de Madrid abc
Nacho Serrano

Nacho Serrano

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La madrileña Leonor Watling, de profesión 'catriz', tiene cincuenta años difíciles de creer. Debe ser que eso de «son los nuevos cuarenta» se dice por gente como ella, que o bien tienen que agradecérselo a sus ancestros o bien saben vivir la vida sin ... que se note que pasa. Sonríe mucho y ríe más, así que eso probablemente forme parte de la receta. Se oyen sus carcajadas incluso en su nuevo disco, grabado con una naturalidad desgraciadamente demodé en colaboración con el músico estadounidense Leo Sidran, hijo del jazzista Ben Sidran y amigo suyo desde hace mucho tiempo.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app