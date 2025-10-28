Suscríbete a
Rosalía, en teoría

Se queda uno mucho más tranquilo, dónde va a parar, al ver la etiqueta de la RIAA sobre la estampita monjil de la cantante

Jesús Lillo

Se queda uno más tranquilo al comprobar que la edición estadounidense del nuevo álbum de Rosalía lleva impresa en su portada la etiqueta con que la RIAA alerta a esos padres que se la cogen con papel de fumar del riesgo que para el ... desarrollo y la formación de los menores representan las letras de determinadas canciones. 'Parental Advisory: Explicit Content', se puede leer en la carátula de un disco cuyo lanzamiento comercial ha reabierto la vía de la especulación, tan abandonada en un tiempo definido por el dogma, la obediencia debida y el pastoreo borreguero. Cómo será la cosa que ayer, durante la presentación de un fragmento del primer vídeo de este 'Lux', un locutor matinal de TVE se dirigió a su distinguida audiencia con un desafiante «escuchen y teoricen». Teorizar, como suena. Nos van a poner a estas alturas a teorizar, pero sobre Rosalía, vestida de sor Citröen e iluminada por el Espíritu, hecha una Santa Teresa de Bernini. Nada te turbe, nada te espante. Se queda uno mucho más tranquilo, dónde va a parar, al ver la etiqueta de la RIAA sobre la estampita monjil de Rosalía, señal ya indiscutible de que en 'Lux' –como en 'Motomami', a la altura de 'Hentai'– la cantante le pone una vela a Dios y otra a la extremidad con que el demonio mata moscas cuando se aburre.

