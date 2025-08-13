Jazz de Ría, cinco días de conciertos idílicos y actividades en familia en la Costa Ártabra

Alejado del concepto 'macro' que está convirtiendo la escena española de festivales en una obsesiva carrera hacia la homogeneización total, el festival Jazz de Ría presenta un programa apasionante que acerca a la Costa Ártabra cinco días de jazz para disfrutar a orillas del Atlántico. Del viernes 15 al martes 19 de agosto, diferentes enclaves naturales y patrimoniales de Narón, Neda, Cedeira y Valdoviño acogerán conciertos de bandas gallegas y estatales que exploran todos los rincones del género para dejar claro que el jazz es, sobre todo, una música libre.

En su novena edición, el festival consolida un estilo de programación en el que se funden paisaje con descubrimientos musicales en el que el objetivo continúa siendo llevar la música jazz a todo tipo de públicos con el territorio como gran cabeza de cartel.

Esta fiesta del jazz dará comienzo el viernes 15 de la mano de uno de los saxofonistas y compositores de jazz más respetados en el panorama estatal, el valenciano Perico Sambeat, que llega a Jazz de Ría para presentar su último álbum, Roneando, en el que emprende un viaje sonoro hacia el flamenco que demuestra su habilidad para explorar nuevos caminos enredando el jazz con bulerías, tanguillos, alegrías y seguidillas, acompañado por un quinteto de élite integrado por destacados músicos españoles.

Sumrrá, la banda embajadora del jazz gallego más contemporáneo en los escenarios de todo el mundo, celebra su 25ª aniversario con un concierto especial en el que invitarán a importantes artistas a subir al escenario para revisitar algunos de sus temas más destacados en un espectáculo que, atendiendo a la propia naturaleza del grupo, no dejará a nadie indiferente. El trío de jazz está formado por el pianista Manuel Gutiérrez, el contrabajista Xacobe Martínez Antelo y el batería Lar Legido.

Por su parte, el quinteto de jazz liderado por el saxofonista vigués Diego Alonso, llega a Jazz de Ría para sorprender al público con la sonoridad innovadora y el trasfondo filosófico de Nihil, su primer álbum, junto a Virxilio Da Silva en la guitarra eléctrica, Xan Campos en el piano, Pablo Patiño al contrabajo y Antón Quintela en la batería.

El espíritu inquieto e imposible de clasificar de Trilitrate será el estímulo sonoro perfecto para uno de los escenarios más singulares del festival, la ribeira de San Nicolás, en Neda. La banda visita el Jazz de Ría con su último disco, Está de Grelo!, un trabajo en el que juntan geografías musicales tan distantes como la africana o la otomana, desdibujando las líneas existentes entre los ritmos tradicionales, melodías clásicas, música étnica, contemporánea, jazz o hardcore para alcanzar un universo propio, original y desbordante de belleza.

Otro concierto imprescindible dentro de Jazz de Ría será el del pianista cangués, Xan Campos, quien después de publicar cinco discos, de participar en decenas de festivales de Europa y América Latina y de colaborar con algunas de las figuras más importantes del jazz internacional, da un nuevo giro musical en esa clara voluntad suya de huir de lo establecido presentando Amorodios, su proyecto más reciente al lado de Faia Díaz, en el que se conecta con la tradición oral gallega. Completan la banda dos músicos fundamentales del jazz gallego: el batería Iago Fernández y el guitarrista y bajista Virxilio Da Silva.

Alba Armengou, presentará Blancos y Grafitos, su nuevo trabajo discográfico en el que se une al guitarrista Vicente López y al percusionista y cantante Tramel Levalle para fusionar la canción de autor y el folclore latinoamericano.

Así mismo, el Coro da Ra con 50 voces mixtas dirigidas por Ramón Bermejo y dispuestas a emocionar el público que se acerque al Parque dos Patos con un repertorio de versiones de música vocal que van desde los Beatles, los Beach Boys o Queen, hasta Pink Floyd, Stevie Wonder, Frank Zappa o Earth, Wind & Fire, pasando por A.C. Jobim, Caetano Veloso, Chico Buarque o Marisa Monte; pero que también incluye piezas tradicionales gallegas, las grandes canciones de Andrés do Barro, Fran Pérez «Narf», o Pepe Sendón y hasta su propia versión del Himno de Galicia.

Cierra el cartel Copos de Avena, que fusionará revisiones de boleros clásicos que rinden homenaje a la rica herencia cubana, standards de Bossa Nova y también composiciones de autoras como Silvia Pérez Cruz, Natalia Lafourcade, Rita Payés o Jorge Drexler. La formación integrada por la vocalista compostelana, Gloria Pavía, el guitarrista y compositor vigués, Iago Marta, el batería de Domaio, Héctor Agulla, y la contrabajista cubana, Yudith Almeida, consiguen refrescarnos con una mirada contemporánea y muy propia a todo este repertorio.

Como todos los años, la programación de Jazz de Ría se completa con talleres, rutas y visitas musicadas y obradoiros creativos en torno al reciclaje y la comunicación que prometen sorpresas, todas ellas gratuitas y de acceso libre, al igual que los conciertos.

Mucho más que conciertos

Una de las propuestas de Ría Jazz es el 'Baile na Ribeira', un aseo sonoro guiado por Fernando Fernández Rego que sumergirá al público en aquellos tiempos en los que en la Ribeira funcionaba un salón de baile. El local cerró a comienzos del siglo XX pero el recorrido musical propone un ejercicio de imaginación: ¿Cómo sería el baile en la Ribeira si el antiguo salón continuara abierto hasta los años 70? Seguramente tocarían allí Los Zares, Los Sprinters, Los Players, Los Zafiros y tantas otras formaciones que surgieron desde los años 50 en Ferrolterra.

Otro momento que probablemente quedará fijado en la memoria de las personas que tengan la suerte de participar en la experiencia es el propuesto por el músico, Xurxo Souto, guía de excepción de la ruta Balcones al Atlántico, que llevará al público a pie desde el stand de socorrismo de la Playa de Pantín hasta el Baleo, trazando una ruta sencilla por paisajes espectaculares por acantilados y playas en la que se combinan tramos de campo con tramos de arena. A medio camino, en el Castro do Rodo, yacimiento arqueológico pregnado de gran valor simbólico y paisajístico, Xurxo Souto, en su doble faceta de músico y contador de historias, volverá sobre la memoria de aquellas viejas orquestas de jazz que marcaron el imaginario musical de la comarca.

El Centro de interpretación de los Molinos Industriales de Xuvia (CIMIX) acogerá una visita musicada, por la que fuera la fábrica de harinas más importante del siglo XVIII; un viaje al pasado industrial de Narón a través de la historia del emprendedor Jean Lestache, figura clave en el desarrollo de la comarca en el período de la Ilustración. Y entre la maquinaria de los molinos, el público podrá disfrutar de la música del acordeonista Fran Trashorras y del saxofonista Ismael Cives, que acercarán al jazz melodías de la música popular, en un perfecto diálogo con el espacio y la historia.

A cargo del colectivo vigués Swing On, que nació hace más una década con el único objetivo de celebrar la cultura jazz, creando espacios en los que poder disfrutar del baile y de la música desde la inclusividad y la lucha contra las desigualdades sociales, llega el vermú swing, un aula abierta de lindy hop para todos los públicos, para todas las edades, divertida y sencilla para quien ya sabe bailar un poco y también para quien mueve los pies por primera vez. Después, tanto para quien quiera seguir bailando como para quien prefiera escuchar buena música desde la terraza de alguno de los bares de Xuvia, habrá una sesión inspirada en lo que fueron las noches del Savoy Ballroom en el Harlem de los 30, salpicadas de hot jazz, bebop, hard bop, o jump blues.

El Obradorio de construcción de instrumentos, un taller dirigido a niñas y niños de 4 a 12 años, estará impartido por La Escola da Vaca, que enseñará a construir instrumentos con material de reciclaje, que ya es uno de los clásicos de la tarde del sábado en el festival. Esta escuela, con base en Ferrol y con más de 25 años dedicados a la formación musical, comenzó hace unos años a desarrollar estos talleres como forma de concienciar de una manera lúdica sobre la cantidad de desechos que generamos. Este año fabricarán un xilófono gigante circular empleando botellas de agua de distintos tamaños.

Pepe Cunha, director de Ábrete de Orellas, guiará un taller de podcast colaborativo de participación libre para quien quiera experimentar con la comunicación y la crónica musical. Este taller está abierto a todas las personas con curiosidad por contar y escuchar historias alrededor del jazz. Se aprenderá a grabar, a entrevistar y a construir un relato colectivo que recoja la esencia del festival, y que después se editará como un podcast especial del Jazz de Ría. Ábrete de Orellas fue galardonado en dos ocasiones con el Premio Martín Códax de la Música a mejor Espacio de Comunicación Musical.

El Jazz de Ría está organizado por Luneda Producións y promovido por el Padroado da Cultura del Concello de Narón, el Concello de Neda, el Concello de Cedeira y el Concello de Valdoviño, con la colaboración de la Deputación de A Coruña a través de la Rede Cultural, y AIE (Artistas en Ruta).