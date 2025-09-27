Suscríbete a
Jan Lisiecki, el prodigio que dibuja emociones sobre el piano

El pianista canadiense visitó Madrid junto a la Fundación Scherzo y ABC recorrió el Museo Thyssen y visitó la tienda de pianos Hinves junto a él para hablar sobre su carrera, los retos a los que se enfrenta y las complejidades de su profesión

Los hermanos Jussen: con el piano en las manos y el balón en los pies

Jan Lisiecki, pianista canadiense
Jan Lisiecki, pianista canadiense Belén Díaz; Vídeo: Pablo Ginés
Jan Lisiecki (Calgary, Canadá, 1995) no hace sonar a Chopin con sus manos sobre el piano sino que pinta sus preludios con la precisión de Church y los matices de Miró, espontáneo en la expresión pero medido en la ejecución. El arte de formar programas ... para un concierto como 'Preludios', que interpretó el martes en el Auditorio Nacional, dentro del ciclo de Grandes Intérpretes de la Fundación Scherzo dentro, requiere para Lisiecki la misma destreza que se necesita para conformar una sala de un museo como las existentes en la primera planta del Thyssen. Ordenar a Chopin, Szymanowski, Rachmaninoff, Bach y de nuevo Chopin es disponer a Georgia O'Keeffe, Roy Lichtenstein, Lee Krasner y Joseph Cornell en un habitáculo. Así lo reconoce mientras entra en esa misma sala del museo con la timidez y al tiempo seguridad con la que entró horas antes en el Auditorio Nacional para su concierto. El joven saludaba tímidamente al público mientras se sentaba frente al instrumento y cerraba los ojos. Cinco segundos después posaba sus dedos sobre el piano. Ya había abandonado la sala para entregarse a Chopin. «Creo que dentro de todos nosotros hay una cierta afinidad por la música y en mi caso tuve la suerte de simplemente descubrirla por casualidad. De niño haces muchas cosas. Esquiaba, nadaba... Empecé a tocar el piano a los cinco años por una serie de casualidades desde que una maestra de preescolar dijo a mis padres: 'Deberían empezar con la música'. Supongo que la música me encontró a mí más que yo a la música», reconoce el joven pianista horas después en el museo.

Sobre el autor Clara Molla Pagán

Periodista cultural. Licenciada en la Universidad Francisco de Vitoria. Máster ABC 2023.

