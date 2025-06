Israel Fernández: «El flamenco es la madre de la música, y una madre tiene que estar para sus hijos»

En las calles donde se crió no sonaba tanto flamenco como en los mil y un barrios poseídos por el duende que hay en España, pero el pueblo sí tenía un nombre con cierto pellizco, evocador de grandes tablaos, que quizá auguraba que algún ... día, uno de sus habitantes alcanzaría la gloria en el cante jondo. Desde Corral de Almaguer, al este de la provincia de Toledo, Israel Fernández ha conquistado la escena flamenca contemporánea tirando de la misma fórmula que emplearon los más grandes: cuidando la raíz, pero sin dejar de plantar semillas en campos inexplorados.

Cierra la I Bienal Flamenco Madrid, con entrada libre, al aire libre en un parque donde caben doce mil personas... ¿Es uno de los conciertos más emocionantes de su carrera?

Va a ser un día muy bonito para mí y para la música en general. Estoy muy feliz, con unas ganas locas de entregarme a toda la afición, ¡y a quien pase por ahí!

¿Cómo va a plantearlo?

Yo soy un cantaor que improvisa mucho en el escenario, según la energía que haya. Voy a llevar un montón de músicos, incluyendo un cuarteto de cuerda, coros, a Diego del Morao, que quita el sentío, a Ané Carrasco a la percusión, El Jali y El Pirulo a las palmas, habrá un piano de cola. ¡Van a pasar muchas cosas, seguro!

Noticia Relacionada Nace la Bienal Flamenco de la capital Nacho Serrano La primera edición se celebrará del 23 de mayo al 6 de junio con 29 propuestas artísticas, 11 estrenos absolutos y 13 espectáculos gratuitos

¿Tiene grabado el recuerdo de la primera vez que actuó en Madrid?

Pues en realidad fue el cásting para el programa de televisión de Lolita y Juan y Medio, 'Tu gran día', en el hotel Eurobuilding allí cerca de la Castellana. Tenía diez años.

¿Y la primera vez que triunfó como cantaor en la capital?

Uf, es que cada cantaor tiene su manera de verlo. Yo siempre me pongo muchas pegas a mí mismo, siempre estoy intentando mejorar en todos los sentidos, así que no sabría decirte. Pero vamos, en el flamenco, que te abran las puertas de Madrid ya es un éxito.

Si tuviese que enseñarle el Madrid flamenco a alguien, ¿adonde se lo llevaría?

Madrid ha cambiado un poco desde la época en que yo salía y era jovencito, porque estaba Casa Patas y ahora ya no. Pero al menos hemos recuperado el Candela, que ha reabierto y ahí se puede pasar un rato bueno. Luego me lo llevaría al tablao La Carmela, que también se está muy a gustito, o al Villa Rosa, al Corral de la Pacheca, al Corral de la Morería... Ahora que es verano, lo primero que haría sería ir a la Plaza Santa Ana a tomar algo viendo la estatua de Lorca con la paloma en las manos, para después perderme por las callejuelas de al lado.

Hablando de tablaos, hace poco sacó un disco grabado en peñas flamencas junto a Antonio el Relojero. Imagino que ha sido especial.

Yo siempre he cantado en muchas peñas, muchas, muchas. Después de la gira de 'Pura Sangre', en la que actué mucho en teatros y en grandes festivales, he vuelto a las peñas para grabar con la buena afición, esas gentes mayores que yo siempre llevo en mi corazón. De ahí el título, 'Por amor al cante'. Hacerlo con Antonio ha sido una auténtica maravilla.

'Pura sangre' ya tiene casi dos años, ¿está pensando en lo siguiente que vendrá? ¿Las giras le están dejando tiempo para que surja la inspiración?

Yo siempre estoy con la mente y la respiración puesta en la música, y en vivir. Los artistas vivimos muy rápido, y entonces tenemos que plasmar rápido las cosas que se nos vienen al corazón. A mí la inspiración me surge cuando me siento vivo, esté de gira o en casa. Puede ocurrir en cualquier momento, y cuando ocurre, te puedo hacer un castillo en el aire, como decía Lola Flores.

Este verano está en algún festival no estrictamente flamenco, incluso se podía decir que 'indie', y ha colaborado con artistas ajenos al género. ¿Esa búsqueda de cosas nuevas, la aprendió de gente como Camarón?

El flamenco es la madre de la música, y una madre tiene que estar siempre para sus hijos. El flamenco es la vitamina que otros géneros quieren tomarse. Por eso los del pop, los del urbano, quieren tomarse su vitamina de vez en cuando. Claro que lo aprendí de gente como Camarón. Él nos enseñó que el flamenco es como la vida, algo en constante movimiento. La base de la vida es el agua, que es algo que se amolda a cualquier espacio, que se transforma para encontrar su sitio. Como dijo el maestro Bruce Lee, sé agua, amigo mío (risas).

¿Corral de Almaguer ha cambiado mucho desde que era pequeño? ¿Su éxito no ha inspirado a otros para hacer música?

No, está más o menos igual. Lo que pasa es que es muy chiquitito, hay mucho campo, mucho viñedo... y más allá de la típica banda del pueblo, y de los que le cantan los mayos al cura la noche del 30 de abril, no hay músicos. ¡Bueno! Espera, corrijo, hay un guitarrista que se llama Jesús de la Estrella, que es un fenómeno. Es como un sobrino mío porque su padre y mi padre son primos hermanos. Es increíble, y no lo digo porque sea familia. Tiene diecisiete años y es un portento, va a dar guerra seguro.

¿Y algún cantaor jovencillo que le haya llamado la atención últimamente?

Hay uno muy, muy joven, que es increíble. ¡Tiene once años! Qué pena que no me acuerde del nombre.

¿Dónde lo escuchó?

Pues es que me lo encuentro a veces por el Tiktok.

Curiosa fuente de conocimiento, esperaba que lo hubiera descubierto en una peña o un tablao.

Pues sí, para qué nos vamos a engañar. No soy mucho de redes sociales, pero cuando tengo que subir algo por mi trabajo a veces acabo ahí. Así he descubierto a este chaval.