La insoportable levedad de Oasis

Claro que sí, por supuesto que los Gallagher y compañía son unos gigantes. Cambiaron la faz de un panorama musical británico eclipsado por la hegemonía estadounidense de los noventa, vendieron millones y millones de discos, ganaron premios a mansalva, fueron la banda sonora de ... una generación e influyeron a músicos de todo el planeta. Pero Oasis es un gigante frágil.

No hace falta hacer una encuesta entre los futuros asistentes a su gira de reunión para afirmar que, si no todos, muchos de ellos sostienen sus entradas con un temblorcillo más allá de la excitación porque saben que en cualquier momento, todo se puede ir al carajo. Un comentario salido de tono, una mirada vengativa, un simple gesto malentendido entre Liam y Noel puede bastar para desatar la guerra. Sabemos que en un momento de furia fraternal, todo lo demás les importa un bledo. Aunque ese todo lo demás sea echar por la borda la gira más esperada de la década, si no del siglo.

Más allá de la insoportable incertidumbre que generaría en los fans un simple rumor que apuntara en esa dirección, Oasis tiene otra fragilidad más abierta a debate. La de su trascendencia real en la historia de la música popular. Y para responder a eso, suele ser útil hacerse la pregunta: ¿Qué hubiera pasado si no hubieran existido? ¿Se hubiera notado en el devenir del pop?

Que no inventaron la rueda es una obviedad que hasta reconocerían ellos mismos. Sí inspiraron a una gran número de bandas posteriores, pero veamos cuáles así lo reconocen: Coldplay, The Killers, Kasabian, The Kooks, Arctic Monkeys... Si habría más qué reprocharles que agradecerles, está ahí ahí.

Es revelador que muchos de los 'discípulos' de Oasis, por así decirlo, apuntan más hacia la actitud que hacia la música cuando se les pide que expliquen cómo les influyó la banda de los Gallagher. «Me enseñaron a hacer lo que quiera cuando quiera y que me importe una mierda lo que digan los demás», contestó el cantante Aitch a esa pregunta en la revista New Musical Express. Lo mismo pasa con muchísimos de sus fans, que reconocen que lo que más les fascinó en primera instancia, lo que les hizo morder el anzuelo, fue su arrogancia y chulería exhibicionista en las entrevistas y las entregas de premios.

No olvidemos, por otra parte, que su impulso de popularidad inicial tuvo que ver mucho con un brote generacional de chovinismo británico frente el imperio yanqui antes mencionado. Y tampoco que nos los metieron con embudo: «Me enamoré de Oasis probablemente igual que cualquier otra persona: creces con ellos como un elemento constante en la radio mainstream, conoces las canciones pero es ruido de fondo porque son omnipresentes...», reconocía Ian Shelton de Militarie Gun en el mismo artículo de NME.

El repertorio de esta banda de pop de guitarras -porque es lo que son, una banda de pop de guitarras con algún que otro tema rock-, venerado por los fans más acérrimos, está supeditado a un par de hits para el público más casual, que en estos casos es muy numeroso. Ellos, que dicen ser la banda más grande de la historia, no saldrían vivos de ninguno de los conciertos de esta gira si no tocasen 'Wonderwall' y 'Don't look back in anger'. Entre las dos, en Spotify suman casi el doble de reproducciones que las nueve siguientes juntas. Así que son legión los que han pagado el ticket esperando escuchar esas canciones sí o sí. Y si pensamos en otros grupos de leyenda con los que Oasis se comparan, como Beatles, Led Zeppelin, Queen, Rolling Stones... Todos ellos tenían himnos de sobra como para hacer irrelevante esta cuestión.

Y a todo esto... Aunque a 'Wonderwall' se le pueda tener una inmensa tirria con toda la razón del mundo, es una canción escrita, arreglada e interpretada de forma objetivamente brillante. ¿Pero 'Don't look back in anger'? Semejante flacidez compositiva, un mediocre minuto y medio repetido tres veces con un solo y un break de batería de por medio, no debería dar derecho a ser llamado hit. Sin embargo aquí manda el pueblo, y esta noche, el pueblo llorará cantándola.

Pero, igual que no se puede negar que Oasis sean gigantes, tampoco se puede negar que son irritantemente predecibles y, salvo alguna excepción difícil de recordar, tienen dos fórmulas de canción que repiten una, y otra, y otra vez. Citando al cantante de Bloc Party, Kele Okereke: «Afirman que se inspiran en los Beatles, pero, y esto me entristece mucho, no han comprendido que los Beatles se basaban en el cambio y la evolución constantes. Oasis son luditas repetitivos».