Imputadas cuatro personas por interrumpir con bengalas el concierto en París de la Filarmónica de Israel

Se trata de tres hombres y una mujer, detenidos desde el jueves

Israel confirma que los restos entregados por Hamás pertenecen a Hadar Goldin, el soldado muerto en Gaza en 2014

El momento en el que encendieron la bengala
El momento en el que encendieron la bengala AFP

Europa Press

Cuatro personas han sido imputadas este domingo por interrumpir esta semana en París con bengalas un concierto de la Orquesta Filarmónica de Israel para denunciar la muerte de decenas de miles de civiles palestinos durante la campaña militar del Gobierno de Benjamín Netanyahu ... en la Franja de Gaza.

