Imputadas cuatro personas por interrumpir con bengalas el concierto en París de la Filarmónica de Israel

Cuatro personas han sido imputadas este domingo por interrumpir esta semana en París con bengalas un concierto de la Orquesta Filarmónica de Israel para denunciar la muerte de decenas de miles de civiles palestinos durante la campaña militar del Gobierno de Benjamín Netanyahu ... en la Franja de Gaza.

Los incidentes se produjeron el jueves y, desde entonces, los tres hombres y la mujer se encuentran detenidos, acusados de causar «daños a la propiedad». También se les imputan otros delitos, como «posesión de material incendiario, organización de una manifestación sin previo aviso y violencia con el uso o la amenaza de un arma», entre otros, según ha informado la Fiscalía de París a 'Le Figaro'.

Estas cuatro personas ya están bajo supervisión judicial, a petición del Ministerio Público, «incluidas prohibiciones de aparecer en París, sus alrededores y en salas de espectáculos».

El incidente del jueves fue condenado en su momento por el Gobierno francés. El ministro del Interior, Laurent Nuñez, declaró que «no hay justificación alguna para poner en peligro la vida del público»; mientras que la titular de Cultura, Rachida Dati, condenó que «la violencia no tiene cabida en una sala de conciertos».