La hermana de Dolly Parton preocupa a los seguidores de la cantante sobre su estado de salud y luego se disculpa

Probablemente, cuando Freida Parton pidió a los seguidores de su hermana Dolly que rezaran por ella para ayudarla a superar sus problemas de salud, no imaginó la alarma que sus palabras desatarían en todo el mundo. «Muchos de vosotros sabéis que últimamente no se ... ha encontrado muy bien». Estas palabras bastaron para disparar la preocupación por una leyenda viva de la música ante la posibilidad de que estuviese afectada por una enfermedad grave.

«He estado despierta toda la noche rezando por mi hermana Dolly (...) Creo firmemente en el poder de la oración y me he visto impulsada a pedir a todos los que la queréis que seáis guerreros de la oración y recéis conmigo», escribió este martes Freida Parton en su cuenta de Facebook. Unas horas después, la cota de desasosiego por la salud de la 'reina del country', de 79 años, era tal que Freida decidió dar explicaciones.

Con su nuevo mensaje, la hermana de la cantante trató de tranquilizar a los fans: «Quiero aclarar algo. No era mi intención asustar a nadie ni hacer que pareciera tan grave cuando pedí oraciones por Dolly. Ella ha estado un poco indispuesta y simplemente pedí rezos porque creo firmemente en su poder».

«No era más que una hermana pequeña pidiendo oraciones por su hermana mayor. Gracias a todos por animarla. Vuestro amor realmente marca la diferencia», ha recalcado Freida en otra publicación en la misma red social.

El comentario inicial de la hermana de la artista ha agravado la preocupación por el estado de la cantante, después de que la semana pasada retrasara a 2026 sus conciertos en Las vegas debido a «problemas de salud» que no especificó. Además, al suspender las citas, reveló que se sometería a múltiples procedimientos médicos.

Sobre la salud de la diva de la canción se ha pronunciado también su representante en el Reino Unido, Olly Rowland, que ha señalado que la publicación de Freida ha exagerado la enfermedad de Dolly, aquejada de cálculos renales, según recoge el periódico británico 'Daily Mail'.