'Heil Hitler', la nueva canción de Kanye West «prohibida» por las plataformas de streaming

El último desvarío de Ye, el artista antes conocido como Kanye West, titulado 'Heil Hitler', ha generado una doble polémica. El rapero publicó la canción ayer provocando una ola de rechazo por su apología del nazismo, pero ahora es él quien afirma estar molesto, tras comprobar cómo las plataformas de streaming y de descarga la eliminan de su catálogo, o simplemente ni siquiera la añaden.

West había calentado el ambiente promocionando este single durante varias semanas, y este jueves lo subió a SoundCloud. Pero el portal lo borró horas después, y tampoco puede encontrarse en Spotify y servicios similares, mientras que en YouTube circulan diferentes versiones recortadas o pirateadas.

«'Heil Hitler' de Ye ha sido prohibido por todas las plataformas digitales de streaming», escribió Ye en X antes de señalar el doble rasero que según él impera en la censura de los portales de streaming. «Mientras que paletos como Randy Newman sigue siendo reproducible, están literalmente dejando a los negros en lo más bajo».

La letra de 'Heil Hitler' habla de los problemas del artista con la custodia de los cuatro hijos que tuvo con su ex mujer Kim Kardashian, al tiempo que afirma que los bancos están congelando sus cuentas y rapea sobre su consumo de óxido nitroso. «Con todo este dinero y fama, todavía no puedo recuperar a mis hijos. Con todo este dinero y fama, todavía no puedo ver a mis hijos», rapea.

West también exclama «Heil Hitler» en el estribillo de la canción y afirma que «se convirtió en un nazi, pero yo soy el villano», y al final del tema se escucha parte de un discurso del propio Adolf Hitler.

Tras el lanzamiento, el artista ha defendido la canción en un post compartido en las redes sociales, en el que confiesa que la compuso movido por la ira. «Esta gente me quitó a mis hijos y congeló mi cuenta bancaria. Tenía tanta rabia dentro de mí...».

Dos días antes de este lanzamiento West montó otro escándalo durante una entrevista con un programa precisamente llamado 'Uncensored' (Sin censura), abandonando el plató tras una entrevista con Piers Morgan en la que que el presentador se equivocó al hacer un recuento de seguidores de Ye en X.

«No vas a quitarme centímetros de mi pe..., bro», dijo el de Chicago antes de marcharse de la entrevista. «Soy un regalo, hermano. ¿Por qué todos los que estáis en los medios actuáis como si no hubierais puesto mis canciones en vuestras bodas, o graduaciones o en funerales o cuando nació vuestro hijo?». Y continuó: «Cogéis a alguien así en vida, como un John Lennon o un Michael Jackson. Ese matiz es una idiotez. Demuestra el odio que profesas a la gente que profesa amor. Hay mucho amor en mi arte. Esto es lo que tienes por ahora, volveré cuando aprendas a contar».

El lanzamiento de 'Heil Hitler' llega después de que West cayera en una estrambótica espiral de reivindicaciones del nazismo en su cuenta de X, donde elogió a los nazis y a Adolf Hitler, al tiempo que insultaba a la comunidad LGBTQ y a las personas con discapacidad con frases como «putos retrasados».

Los delirios de West con el nazismo comenzaron en febrero de 2022 tras una serie de diatribas antisemitas llenas de odio en las que afirmaba «me gusta Hitler» y hacía suyos sus mensajes antisemitas y sus discursos de odio, llegando a proclamar: «Yo soy un nazi». Ese mismo día escribió otros comentarios como «los judíos odian a los blancos y utilizan a los negros», «puedes conseguir dinero con los judíos, pero siempre te van a robar» y «así es como me siento realmente, como me he sentido realmente y como me sentiré siempre... a la mierda con todos tus negocios injustos, cualquier judío que haga negocios conmigo tiene que saber que no me gusta ni confío en ningún judío y estoy completamente sobrio».

También ha sido visto varias veces llevando una camiseta con una esvástica, y dijo ser fan de Varg Vikernes, un músico noruego condenado por asesinato que ha protagonizado varias polémicas por su defensa del nazismo, y del que llegó a samplear un tema. E incluso llegó a hacer referencia al momento en que Elon Musk hizo el saludo fascista varias veces en un evento tras la victoria de Donald Trump: «Elon robó mi saludo nazi en la inauguración... chico, consigue tu propio tercer reich», escribió Ye, añadiendo: »Puedo decir judío tanto como quiera. Puedo decir Hitler tanto como quiera». Poco después, él mismo hizo el saludo nazi en una conexión en Twitch, plataforma donde también se le cerró la cuenta.

Hay que recordar que a Kanye West se le diagnosticó un trastorno bipolar poco antes de la pandemia, y este año el artista ha asegurado que también tiene cierto grado de autismo.