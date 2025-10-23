Suscríbete a
Gustavo Santaolalla: «España me recuerda que es importante que mi obra muestre quién soy y de dónde vengo»

Tras presentar el proyecto 'Imágenes sonoras de Madrid' con estudiantes de la TAI este verano, el músico y productor está de vuelta en nuestro país con 'Ronroco Tour'

A los 25 años de 'Ronroco', Santaolalla reivindica «la raíz»

Gustavo Santaolalla, en su última visita a Madrid el pasado verano
Gustavo Santaolalla, en su última visita a Madrid el pasado verano
Nacho Serrano

En los estertores del siglo XX Gustavo Santaolalla ya se había ganado su hueco en los libros de historia por muchas razones. Su currículum lucía vistosas conquistas musicales con las bandas Arco Iris (de la que «van a salir grabaciones inéditas», nos adelanta en ... exclusiva) y Soluna, había debutado como solista con los espaciados pero consistentes 'Santaolalla' (1982) y 'GAS' (1995), y ya era oficialmente el productor estrella del rock latino por sus trabajos con Café Tacvba, Molotov, Bersuit Vergarabat, León Gieco, Los Prisioneros, Julieta Venegas, Juanes, Jorge Drexler o La Vela Puerca entre muchos otros.

Sobre el autor Nacho Serrano

Periodista cultural especializado en música. Colaborador de ABC desde 2006, dirige el blog «He reunido a la banda.com» y escribe en revistas especializadas como Ruta66.

