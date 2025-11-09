Suscríbete a
El grupo de música nacido en la Siberia Extremeña que ha revolucionado el panorama musical desde su pueblo de 1.300 habitantes

Carlos Candela, Juan Grande y Víctor Arroba conforman Sanguijuelas del Guadiana, la banda revelación que mezcla rock y música de verbena con letras que reivindican la España rural y vaciada

Tener más de 100 conciertos programados en apenas dos años y los carteles de 'sold out' colgados en muchas ciudades son cifras al alcance de pocos artistas españoles. No obstante, Carlos Candela, Juan Grande y Víctor Arroba, los tres jóvenes que ... están detrás de Sanguijuelas del Guadiana, lo han conseguido contra todo pronóstico, saltándose las reglas de lo que está estrictamente marcado en la industria musical, hasta consolidarse como una de las bandas revelación del momento.

