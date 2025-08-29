Ya hay ganador: esta ha sido la 'Canción del Verano' 2025 según Spotify

El verano ha llegado a su recta final y Spotify, la compañía más grande de audio en streaming del mundo, ha revelado cuáles han sido las canciones más escuchadas de la temporada estival en España, en concreto entre el 20 de mayo y el 20 de agosto, y las predicciones se han cumplido.

Tal como apostó la plataforma el pasado junio, la canción ganadora ha sido 'La Plena - W Sound 05', la colaboración entre W Sound, Beéle y Ovy On The Drums, un tema que ha conquistado a los oyentes y que acumula más de 26 semanas en el ranking de 'Top canciones España'. Entre los artistas que colaboran en el tema destaca el colombiano Beéle, que se ha convertido en el 'rey del verano' en España, ya que firma hasta cinco canciones dentro del 'top 20' de las más escuchadas. Además de «La Plena - W Sound 05», aparece en la lista con 'No tiene sentido', en segunda posición; 'YO y TÚ' (con Ovy On The Drums y Quevedo), en séptima posición; 'Si te pillara', en décimo lugar; y 'Mi refe' (junto a Ovy On The Drums), en el puesto duodécimo.

W Sound es un proyecto musical conformado por el streamer colombiano WestCOL, el empresario musical colombiano The KristoMan y el productor musical colombiano Ovy On The Drums, que también firma el single con su nombre, uno de los que más resuenan este año en la escena urbana. Fue telonero de Karol G en los 4 Bernabéus de 2024 y grabó con ella el hit Tusa', la primera canción en español de una artista femenina en llegar al Top 10 global de Spotify, donde supera los 1.000 millones de reproducciones. Es productor de figuras como Bad Bunny, Myke towers, Becky G, Anuel AA, Nicky Minaj o Paulo Londra, tiene un Grammy al mejor álbum de música urbana por su trabajo en 'Mañana será bonito' de Karol G y fue nominado a los Billboard a mejor productor del año en 2022.

Completando el podio de las canciones más escuchadas en España, el tercer lugar se lo lleva 'Droga', la colaboración de Mora y C. Tangana, que ha alcanzado gran popularidad en la plataforma. El cuarto lugar lo ocupa 'QLOO*', de Young Cister con Kreamly, mientras que en el quinto puesto aparecen Myke Towers y Quevedo con 'Soleao'.

Otra predicción que se ha cumplido es que este verano, el afrobeat latino se ha consolidado como uno de los sonidos protagonistas en España, con Beéle como referente del género dentro de la lista, con canciones como 'Yo y tú' (con Ovy On The Drums y Quevedo), así como Rels B con 'Tú vas sin (fav)' o Myke Towers y Quevedo con 'Soleao'. Junto a esta tendencia, canciones como 'Capaz (merengueton)', de Alleh y Yorghaki, o 'Aurora', de Mora y De La Rose, demuestran que el género urbano sigue dominando las listas, con una combinación de artistas nacionales e internacionales que marcan el pulso musical del momento.

Destaca también la presencia de la catalana Bad Gyal, que está presente en el 'top 20' con dos temas entre los más escuchados: 'Comernos', junto a Omar Courtz, y su canción 'Da Me', reafirmando su influencia en la escena musical española.

«Este verano ha dejado claro que el afrobeat latino está marcando una nueva etapa en la música en España, dominada en su mayor parte por el género urbano, que sigue mostrando una enorme fuerza, con artistas tanto latinoamericanos como nacionales liderando las listas. Esta mezcla de sonidos y talentos refleja una escena musical diversa y vibrante, demostrando la gran variedad de los gustos musicales que conviven en nuestro país», declara Darío Manrique, Editorial Lead de España e Italia en Spotify.

A continuación, la lista de temas más escuchados este verano en España:

«La Plena - W Sound 05», de W Sound, Beéle, Ovy On The Drums

«no tiene sentido», de Beéle

«DROGA», de Mora, C Tangana

«QLOO*» de Young Cister, Kreamly

«SOLEAO» de Myke Towers, Quevedo

«capaz (merengueton)», de Alleh, Yorghaki

«YO y TÚ», de Ovy On The Drums, Quevedo, Beéle

«AURORA», de Mora, De La Rose

«Still Luvin», de Delaossa, Quevedo, Bigla The Kid

«si te pillara», de Beéle

«TU VAS SIN (fav)», de Rels B

«mi refe», de Beéle, Ovy On The Drums

«Comernos», de Omar Courtz, Bad Gyal

«NINFO», de JC Reyes, De La Rose, MC Menor JP

«VeLDÁ», de Bad Bunny, Omar Courtz, Dei V

«La Morocha», de Luck Ra, BM

«BAILE INoLVIDABLE», de Bad Bunny

«CELOSA», de JC Reyes, David Marley

«Da Me», de Bad Gyal

«REMEDIO», de JC Reyes, Pirlo

