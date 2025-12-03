Suscríbete a
La Fundación March y la revista Scherzo hacen del piano un objeto de culto y celebración

Josep Colom, Josu de Solaun, Juan Floristán, Ana Guijarro y Noelia Rodiles, Arielle Beck, Pierre-Laurent Aimard, Till Fellner, Paul Lewis, Christian Zacharias, Alexandra Dovgan, Juan Floristán, Yulianna Avdeeva, Alexei Volodin y Elisabeth Leonskaja, protagonistas de dos veladas

Rauschenberg en la Fundación Juan March: pasión por la imagen

Elisabeth Leonskaja
Elisabeth Leonskaja Rafa Martín

Alberto González Lapuente

Crítica de música

Piano / Scherzo. 40º aniversario

  • Intérpretes Josep Colom, Josu de Solaun, Juan Floristán, Ana Guijarro y Noelia Rodiles, Arielle Beck, Pierre-Laurent Aimard, Till Fellner, Paul Lewis, Christian Zacharias, Alexandra Dovgan, Juan Floristán, Yulianna Avdeeva, Alexei Volodin y Elisabeth Leonskaja
  • Lugar Fundación Juan March / Auditorio Nacional, Madrid

Decir que el piano está de moda es una exageración que ayuda a comprender parte de la actualidad musical madrileña. En el último mes, el piano ha protagonizado dos conciertos de aniversario: los cincuenta años de la inauguración de la sede de la Fundación Juan March ... en Madrid en coincidencia con la presentación pública del tercer Steinway que la institución adquiere para sus conciertos; y los cuarenta de la publicación del número cero de la revista de música Scherzo. La March desgasta instrumentos a base de programar actividades, y al Federico Mompou, adquirido en 1975, le siguieron el Domenico Scarlatti en 2003 y ahora el recién bautizado Alicia de Larrocha; Scherzo, por su parte, promociona buena parte del escalafón pianístico internacional a través de su fundación y del Ciclo de Grandes Intérpretes. En el plano editorial, solo es superada por la revista Ritmo que publica este mes su número 1000 y a punto está de ser centenaria. Con cierta razón, se habla estos días de permanencia y compromiso, dos palabras que, en una primera aproximación, invocan a un espíritu de desempeño activo que sigue vigente.

