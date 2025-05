Fito Páez: «Hay espacios de libertad, pero hay que regarlos como un jardín»

El músico argentino Fito Páez pertenece a la estirpe de creadores que nutren y alimentan continuamente su impulso creador. Siempre tienen activada la llamada creativa como si fuera una necesidad vital. Además poseen un discurso rico y envolvente, una curiosidad viva, una expresión cercana y un estímulo continuo. Alguien que ha publicado tres novelas, además de sus memorias de infancia y juventud, ha sido actor y ha dirigido tres películas.

El pasado 28 de marzo publicó 'Novela', su vigésimo noveno álbum de estudio, una obra ambiciosa de 25 canciones grabada entre Londres y Madrid, con la mirada puesta en el White Album de The Beatles o en la lisergia psicodélica de la cultura rock. 'Novela' captura su magia literaria a través de una colección de personajes fantásticos, sugerentes, que encarnan una historia donde triunfa el amor. «Acá tengo que contar un cuento bien contado ¿Qué puedo transmitirle al mundo que no haya hecho todavía?», comenta Páez por videollamada.

Este verano estará de gira por España presentando este nuevo disco y pasará por el Palau Sant Jordi de Barcelona el 5 de julio; por el Movistar Arena de Madrid el 8 de julio; por la Marina Norte de Valencia el 10 de julio; el Cap Roig Festival de Girona el 12 de julio y por el festival Starlite de Marbella el 14 de julio.

'Novela' es quizá el álbum que concentra más dos de sus pasiones, la música y la escritura ¿Esos vasos comunicantes le han acompañado siempre? ¿Cómo fluyen?

El que inyecta ahí todo es mi papá. De chiquito leía los libritos de la colección Bruguera de aventuras: Salgari, Verne,... Todo lo que le llegaba a un chico de clase media-baja era muy rico, muy estimulante. Entonces, inevitablemente, ahí se generan los vasos comunicantes, porque en la infancia es donde pasa todo. Después uno se ocupa de que eso funcione bien, que no sea un dramón, que haya alegría en la vida de uno y lo que transmita tenga vitalidad.

El hombre tiene esa facultad de escapar del mundo que no le gusta creando otros mundos, ¿no?

Fito Páez: Ahí está el centro de lo que sería el arte. «Hay que crear nuevos mundos», decía Dylan. Y nuevas mitologías también. Lo que se salga de la academia, de lo impuesto por la cultura, el psicoanálisis... Los artistas estamos jugando también, tomamos elementos de todos lados. A mí igual el arte de coyuntura, me aburre un poco. A menos que sea la canción «Construção» de Chico Buarque donde se toma muchísimo tiempo para contar la situación del país en ese momento, y hace una obra de arte como si fuera «La terra trema» de Visconti, y se mete en el hueso de eso. Ahí vale, porque vos estás inventando algo.

¿Cree que le falta más política a la música? Usted también es político sin tener que ser explícito ¿Cree que su manera de ver el mundo se intuye?

Fito Páez: Total. A ver, creo que todo lo que hacemos es político porque todo interviene en la vida de los demás. Y siempre hay algún lugar de todas las expresiones artísticas, una búsqueda del bien común, que sería el axioma olvidado ya de la política. Terminé de escribir un ensayo que se llama 'La música en tiempos de demencia masiva'. Es un tema complejo, largo, multifactorial, enredado, la política, la revolución tecnológica, las majors, la música, el significando ontológico… Resumiendo lo que pienso, creo que el mundo ha perdido fuerza política porque hay un plan para que eso suceda. El origen arranca en la última revolución tecnológica, con el smartphone, que es el elemento de dominación mundial. También han logrado domesticar a la música como elemento político, en el sentido de la libertad. El fascismo se apropia de la libertad. Nietzsche decía, «el siglo XXI va a traer la transvalorización de todos los valores». Y tenía razón. Lacan decía que no había una libertad de libre albedrío, ni toma decisiones. Yo creo que sí que hay espacios de libertad, pero hay que regarlos como un jardín. Ahora estamos en un proceso de estandarización, de pobreza musical y desamor por el lenguaje… Pero de estas crisis siempre han resultado cosas maravillosas.

`ito Páez, en concierto

¿Cómo lleva su identidad argentina?

Fito Páez: Es complejo. Uno es como una plantita del lugar, un árbol del lugar. A veces es difícil tomar una mirada correcta que no esté atravesada por el sesgo de uno. Entonces creo que siempre hay que hacer foco. Para todos los que pasamos dictaduras lo más importante es que se vote cada cuatro años. Ese norte nunca se pierde. En el contexto mundial estamos en un mundo más facho, más bruto y más conservador. Hay que esperar y generar nuevos espacios, que a la vez ya no son los viejos espacios políticos como se gestionaba la política. Ahora se gana con Tik Tok, también eso habla de la brutalización del público. Es muy difícil transmitir una idea compleja a alguien que no quiere escuchar. También es la dictadura del individuo. El fin de los proyectos políticos que se probaron y no funcionaron. También me he ocupado siempre de estar al lado del camino. Y mirar las cosas te da más libertad. Un punto de vista no tan comprometido donde puedas mirar toda la escena.

Ha tenido la fortuna de conocer y trabajar con Baglietto, Spinetta y Charly García. Usted mismo ha hecho historia del rock argentino ¿Cree que el rock argentino sigue conectando con la gente, aunque ahora haya otras músicas mayoritarias?

Fito Páez: A mí me gustaría revisar primero la idea del rock argentino. Sobre todo de estos creadores, autores que nombraste: Charly García, Luis Alberto Spinetta, Litto Nebbia. Me gustaría hablar más, como hablaron todos ellos, de música popular argentina, porque el híbrido argentino es tan complejo, tiene tantos elementos… Lo que la parte del rock trajo a la música popular argentina es muy importante porque trae libertad, trae desparpajo y trae también ilusión. La pelea en aquellos años era que los tangueros se enojaban con los rockeros, pero los rockeros eran todos músicos. Entonces era una pelea más de otro orden en ese sentido. Era la conservaduría muy buena del tango, pero muy buena y excelente, contra una nueva generación. Y después tanto Luis como Charly y Litto tienen muchísimos elementos del tango, entonces el tiempo mismo los agigantó porque los hace formar parte de la larga cadena de la música argentina que arranca en 1912 con «Mi Noche Triste» de (Pascual) Contursi. Entonces es lindo revisar el concepto y aclararlo. El rock argentino es un tramo y sobre todo la primera parte del rock, Manal, Almendra, Los Gatos… Todo eso trajo una frescura y una verdad. Se inventó el blues en castellano, imagínate Javier Martínez (de Manal) hace eso. Así que, me gusta más hablar de música popular argentina.