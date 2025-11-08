Suscríbete a
ABC Cultural

La joven música clásica también se rinde a Rosalía

El crítico de Música Clásica de ABC en Barcelona, Pep Gorgori, analiza el disco de la artista catalana, un auténtico fenómeno universal

Crítica de 'Lux' de Rosalía, una catedral de pop y ópera para las masas

Rosalía y la promoción de 'Lux': cómo conquistar el mundo en 5 errores

Las letras de 'Lux' de Rosalía: dardos a C. Tangana y Rauw Alejandro y odas a la libertad

Rosalía, durante su actuación, el viernes en la gala de LOS40 Music Awards
Rosalía, durante su actuación, el viernes en la gala de LOS40 Music Awards Efe
Pep Gorgori

Pep Gorgori

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El día del lanzamiento de 'Lux' me pilla de lo más inspirado: en Poblet, con la colega periodista Silvia Tarragona preparando un podcast sobre la vida monacal por la mañana; almorzando con el organista Nicolas Berndt, toda una autoridad en Bach; y ... yendo a Lérida a disfrutar del bellísimo poema danzado que es 'Alba', del coreógrafo Aimar Pérez Galí. En resumen: me paso media jornada escuchando el disco en el coche. Cuando no estoy conduciendo, Rosalía se cuela en todas las conversaciones. Incluso con el jefe de Cultura de esta casa, Jesús García Calero, que me pregunta si desde la música clásica se puede decir algo del 'Tema de los Temas'. Le respondo algo así como que me aguante el cubata, y me pongo a consultar con los colegas que tengo en común con ella: como estudió en la Escuela Superior de Música de Catalunya (ESMUC) son bastantes los conocidos que compartimos.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app