Suscríbete a
ABC Cultural

Evan Dando: «Quería destruirme. Si no me hubiera mudado a Brasil, ahora estaría muerto»

El icono del rock alternativo mundial en los 90 regresa a España con nuevo disco, tras veinte años sin publicar canciones propias, inicia gira en España con The Lemonheads. «

Evan Dando, estrella distante y menguante

Evan Dando: «Quería destruirme. Si no me hubiera mudado a Brasil, ahora estaría muerto»
Israel Viana

Israel Viana

Madrid

Esta funcionalidad es sólo para registrados

«¡Evan, te está esperando!». El grito se escucha de fondo al otro lado de la pantalla del ordenador, en Taubaté, un pequeño pueblo de pescadores al sureste de Brasil. La cámara enfoca una pared blanca y vacía. No hay nadie. Llevo casi diez minutos ... esperando a que el líder de The Lemonheads aparezca de una vez para hacer la entrevista que tenemos concertada desde hace un par de semanas y que ha retrasado dos o tres veces por unas cosas y otras. «¿Dónde está el periodista?», pregunta despistado el músico. «¡En España!», responde su pareja, la cineasta Antônia Teixeira, hija del cantautor Antonio Teixeira.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app