Estrella Morente: «Billie Holiday es tan importante para mí como La niña de los peines»

La artista presenta su nuevo proyecto, en el que rinde homenaje a mujeres como Billie Holiday o Ella Fitzgerald

Estrella Morente: «No soy feminista porque se lleve, sino porque me educaron en esos valores»

Estrella Morente, en el Teatro Real
Estrella Morente, en el Teatro Real Isabel Permuy
Julio Bravo

Madrid

Aunque quisiera -que no quiere-, Estrella Morente no podría escaparse de la alargada sombra de su padre, Enrique. «Yo soy un producto de mi padre -asegura-; soy parte de la creación de Morente... Con toda mi honestidad y humildad, pero no dejo de ser ... algo que él fraguó, que él pensó». Y en aquella casa granadina en la que Estrella se crió a la sombra de ese frondoso árbol que fue Enrique Morente se escuchaba, recuerda la artista, «muchísimo jazz; mucho y muy bueno. El jazz me apasiona y me acompañó en momentos buenos y momentos muy malos; para mí, Billie Holiday es tan importante como la Niña de los Peines». No es extraño por tanto que su nuevo trabajo -que se descorchará en el Teatro Real el 9 de octubre-, titulado 'Estrella a estrellas', rinda homenaje a grandes damas del jazz -y otros géneros- y rompa, una vez más, las fronteras del flamenco para sumergirse en otros estilos. «Es un sueño que yo tenía desde niña. Recuerdo que mi padre trabajó con Mark Roach, uno de los mejores baterías que han existido en el mundo del jazz. Estrenó el espectáculo en la Bienal, pero lo preparó en Las Navezuelas, un cortijo precioso a la salida de Sevilla, y nos llevó a todos; recuerdo a mi hermano Kiki, que entonces tendría dos años. sentado y con chupete en las piernas de Max mientras éste tocaba la batería».

Sobre el autor Julio Bravo

Madrileño. Ingresó en la Redacción de ABC en 1985. Ha pasado por distintas secciones, pero siempre se ha dedicado a la información de música y artes escénicas. Es crítico teatral y de Danza

