Eric Clapton regresa a España más de 20 años después con conciertos en Madrid y Barcelona

El guitarrista británico Eric Clapton actuará en Madrid y Barcelona en mayo de 2026 en su regreso a España después de más de 20 años, informa este sábado la promotora Live Nation en un comunicado.
El músico actuará el 7 de mayo en ... el Movistar Arena de Madrid y el 10 de mayo en el Palau Sant Jordi de Barcelona en el marco de su gira europea.
Las entradas se pondrán a la venta el miércoles 22 de octubre a través de la plataforma LiveNation.
Clapton (Ripley, 1945) es una de las figuras más influyentes de la historia del rock y del blues a lo largo de sus seis décadas de carrera, tanto en su etapa en The Yardbirds y Cream como en su trayectoria en solitario.
